Незаменимые для новогоднего стола деликатесы по выгодным ценам: в филиалах сети Cancun специальное праздничное мероприятие к Новому году

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Дни летят - а скоро Новый год. Праздник, когда стол должен быть переполнен вкусными блюдами и всевозможными деликатесами. Самая качественная черная и красная икра в Израиле продается в магазинах Канкуна. Только здесь эксклюзивно представлена ​​черная икра Kaluga Queen, которая считается одной из самых качественных и вкусных на мировом рынке.

Ей отдают предпочтение многие известные мишленовские рестораны во всем мире, что доказывает ее превосходные вкусовые качества. В магазинах Cancun вы можете приобрести черную икру Kaluga Queen в упаковках по 1 кг или банках по 30, 100 и 250 г: икру осетра в золотистой банке, а икру калуги - в синей.

Калуга - это рыба из семейства осетровых. Ферма, на которой разводят эту рыбу для икры Kaluga Queen, расположена на берегу экологически чистого пресноводного озера.

Икра от рыбы, выращенной на ферме Kaluga Queen, отличается исключительными питательными и вкусовыми качествами и соответствует самым высоким стандартам. Поэтому поставить ее на новогодний стол или принести в подарок на празднование к друзьям или родственникам так престижно. Многолетняя традиция празднования Нового года диктует свои правила в выборе меню и требует, чтобы на столе обязательно были закуски с черной и красной икрой. А черную икру даже называют "королевой стола".

Только в любом из филиалов сети Cancun вы сможете купить большую банку черной икры Kaluga Queen и выставить ее на новогодний стол, восхитив гостей и домашних вашим выбором. Такую же банку можно приобрести для свадьбы, юбилея или для своего ресторана или кейтеринга. Оплата - по весу, исходя из цены за 1 кг на день покупки.

Cancun - сеть деликатесных магазинов с самым широким ассортиментом этих продуктов в Израиле. Некоторые редкие и ценные продукты можно найти только здесь. Но самое главное: вам не придется ездить за устрицами и черной икрой в один магазин, за мраморным мясом, языком молодого теленка и салатом оливье с морепродуктами - в другой, а за фуагра, ножками на холодец и хорошим французским вином в третий. Все самое вкусное вы найдете в одном магазине - в каждом из филиалов сети Cancun.

Вот уже много лет сеть является одним из ведущих израильских поставщиков деликатесов и продуктов гурме со всего мира. Здесь представлен самый широкий выбор морепродуктов в стране: вы найдете здесь не только креветки различных сортов и размеров, но и живых лобстеров, устриц, раков, мидий, морских гребешков, угрей, красную и черную икру и рыбу самых разных видов.

Сыры на любой вкус

Во всех филиалах сети Cancun есть большие сырные отделы, где можно найти известные и редкие европейские сорта сыра - выдержанные и молодые, с благородной плесенью или трюфелями, твердые и мягкие - на самый взыскательный вкус.

Свежее мясо, продающееся в магазинах Cancun, выращено специально для этой сети на израильской ферме. Оно не содержит консервантов и другой химии, не подвергается глубокой заморозке, для его хранения используется исключительно вакуумная упаковка. Представленная на прилавках Cancun телятина сорта вагю, также известная как мраморная, тоже выращивается в Израиле.

Сосиски и пастрамы в сети Cancun отличаются от мясной продукции других производителей: в их составе - исключительно натуральные компоненты - высококачественное мясо и добавки: голубой сыр, портобелло, трюфели и другие натуральные ингредиенты. Никакого крахмала, наполнителей, хрящей, ароматизаторов, красителей и прочих уловок, чтобы удешевить производство.

Как поставщик и производитель сеть Cancun имеет возможность продавать не только любимые всеми деликатесы, но и продукты для ежедневного рациона по ценам на 20-30% ниже, чем в других магазинах.

А специально к Новому году сеть Cancun проводит праздничное мероприятие и предлагает любимые продукты по выгодным ценам. Например:

• До 19 декабря икра черная осетровая Kaluga Queen продается по следующей цене: 50 г - 199 шекелей 100 г - 399 шекелей 250 г - 999 шекелей

Филе палтуса 2кг 100шек

осетр свежий целый 1кг 69 шек

гусь свежемороженый 39.90

свежая куриная печень 2кг 19.90

язык молочного теленка свежемороженый 1кг 39.90

утка 1кг 39.90

Адреса магазинов CANCUN:

- Ришон ле-Цион, Йалдей Тээран 10

Вс. – Ср: с 9:00 до 20:00,

Чт: с 8:30 до 20:00,

Пятница: с 8.30 до 16.30,

Суббота: 8.30 до 16:00

- Ашдод, ул. ха-Орагим, 19

Часы работы:

Вс: с 9:00 до 18:00

Пн. – Чт: с 09:00 до 20.00

Пятница: с 8:30 до 16:00

Суббота: с 8.30 до 18.00

Телефон: 08-6677699



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