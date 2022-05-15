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Досуг

Итоги песенного конкурса "Евровидение-2022": победила Украина

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Итоги песенного конкурса
AP Photo/Luca Bruno

В ночь на воскресенье, 15 мая, в Турине (Италия) завершился финал 66-го конкурса песни "Евровидение". В финальной части конкурса были представлены музыкальные композиции 25 участников.

Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри (из 40 стран) и народного голосования. Сначала был назван победитель по итогам голосования жюри (больше всего баллов набрал представитель Великобритании Сэм Райдер). Затем к набранным баллам были добавлены "народные" баллы.

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В итоге победу на "Евровидении-2022" одержала украинская группа Kalush Orchestra (631 балл), которая была на четвертом месте после голосования профессионального жюри.

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Второе место – Великобритания.

Третье место – Испания.

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В первую десятку также попали: Швеция, Сербия, Италия, Молдова, Греция, Португалия и Норвегия.

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Россия была отстранена от участия из-за вторжения российских войск в Украину.

Израиль в финал не прошел.

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