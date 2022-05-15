Итоги песенного конкурса "Евровидение-2022": победила Украина

В ночь на воскресенье, 15 мая, в Турине (Италия) завершился финал 66-го конкурса песни "Евровидение". В финальной части конкурса были представлены музыкальные композиции 25 участников.

Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри (из 40 стран) и народного голосования. Сначала был назван победитель по итогам голосования жюри (больше всего баллов набрал представитель Великобритании Сэм Райдер). Затем к набранным баллам были добавлены "народные" баллы.

adv_10 incontent_1

В итоге победу на "Евровидении-2022" одержала украинская группа Kalush Orchestra (631 балл), которая была на четвертом месте после голосования профессионального жюри.

adv_11 m_ar_1

Второе место – Великобритания.

Третье место – Испания.

adv_12 incontent_2

В первую десятку также попали: Швеция, Сербия, Италия, Молдова, Греция, Португалия и Норвегия.

adv_13 m_ar_2

Россия была отстранена от участия из-за вторжения российских войск в Украину.

Израиль в финал не прошел.