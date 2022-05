Начинается финал конкурса "Евровидение-2022", фаворитом считается Украина

Вечером в субботу, 14 мая, в Турине (Италия) проходит финал международного песенного конкурса "Евровидение", который проводится в 66-й раз.

Участники финала:

Чехия: We Are Domi — Lights Off

Румыния: WRS — Llámame

Португалия: Маро — Saudade, saudade

Финляндия: The Rasmus — Jezebel

Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry

Франция: Alvan & Ahez — Фуленн

Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf a Banana

Армения: Rosa Linn — Snap

Италия: Mahmood & Blanco — Бривиди

Испания: Chanel — SloMo

Нидерланды: S10 — De diepte

Украина: Kalush Orchestra — Стефания

Германия: Malik Harris — Rockstars

Литва: Monika Liu — Sentimentai

Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade to black

Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You

Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

Исландия: Systur — Með hækkandi sól

Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov — Trenulețul

Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer

Австралия: Sheldon Riley — Not the Same

Великобритания: Sam Ryder — Space Man

Польша: Ochman — River

Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano

Эстония: Stefan — Hope

Украина считается главным фаворитом конкурса в этом году.

Россия была отстранена от участия из-за вторжения российских войск в Украину.

Израиль в финал не прошел.

