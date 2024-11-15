В Тель-Авиве состоится благотворительный книжный гараж-сейл "Фонарь"

30 ноября с 11:30 до 20:00 в Тель-Авиве на площадке школы искусств ArtFabrika пройдет четвертый благотворительный книжный гараж-сейл в Израиле под названием "Фонарь".

"Фонарь" – это место, где можно дешево купить хорошие книги, интересно провести время, а заодно – сделать доброе дело. В этот раз мероприятие посетит почетный гость – всемирно известный израильский писатель Этгар Керет.

"Фонарь" – это благотворительная гаражная распродажа, которая устраивается вместе с читателями и писателями. Одни безвозмездно приносят прочитанную литературу в качестве пожертвования – другие покупают ее и тем самым совершают денежное пожертвование в пользу онкобольных детей.

С 10 по 26 ноября вы можете принести свои прочитанные книги на точки сбора по всему Израилю. Это может быть литература для детей и взрослых, художественная и нонфикшн, на русском и иврите, на украинском и английском, альбомы по искусству и комиксы. Главное – в хорошем и близком к идеальному состоянии. 30 ноября эти книги будут проданы на "Фонаре", а выручка пойдет в фонд "Шанс на жизнь". Если вы не успеваете принести книги заранее – смело приносите в день мероприятия, они точно также пойдут на продажу! Кроме этого на "Фонаре" вас ждут лекции, живая музыка, детский уголок и бар. Тема мероприятия – "LUMOS MAXIMA". В рамках встреч с известными людьми мы пытаемся найти заклинание, которое даст нам свет и надежду в эти непростые времена.

"Фонарь" пройдет на площадке школы искусств "ArtFabrika" по адресу Шокен, 27, Тель-Авив. Вход – бесплатный.

Адреса и часы работы точек сбора книг по ссылке

Подробности по телефону 053-3215811, а также в группе мероприятия

Почитать о работе фонда "Шанс на жизнь" можно на сайте