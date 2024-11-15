Фальшивое искусство на 200 миллионов евро: замешаны аукционы и дилеры

Итальянские власти объявили о ликвидации крупной европейской сети фальсификаторов произведений искусства, специализировавшихся на подделке работ таких известных художников, как Энди Уорхол, Бэнкси и Пабло Пикассо. Поддельные произведения продавались через аукционные дома, причастные к этой деятельности.

В рамках расследования под следствием оказались 38 человек, включая шестерых иностранцев, проживающих в Испании, Франции и Бельгии. По оценкам итальянских властей, деятельность этой сети могла нанести экономический ущерб в размере 200 миллионов евро, заполнив рынок искусства поддельными работами.

Операция выявила сеть фальсификаторов, которые производили эти подделки. Поддельные работы Уорхола и Бэнкси были наиболее распространенными и выставлялись в Местре и Кортоне (Италия), с опубликованными каталогами.

Министерство культуры Италии сообщило, что в результате конфискаций в Италии, Франции, Испании и Бельгии было обнаружено 2100 поддельных произведений, приписываемых более чем 30 известным художникам, включая Энди Уорхола, Амедео Модильяни, Бэнкси, Пабло Пикассо, Жоана Миро, Фрэнсиса Бэкона, Василия Кандинского, Генри Мура и Густава Климта.

Агентство Евроюст сообщило, что сеть могла использовать причастные к этому аукционные дома в Италии, которые выдавали поддельные сертификаты и штампы подлинности; около 500 таких документов также были изъяты.

Расследование началось в марте 2023 года, когда итальянские власти обнаружили 200 подделок во время обыска в доме бизнесмена из Пизы. Это побудило их начать мониторинг сайтов электронной коммерции аукционных домов, чтобы выявить других участников сети.

Арестованные обвиняются в сговоре с целью подделки и торговли произведениями современного искусства.