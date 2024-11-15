Актер Гекльберри Фокс, сыгравший в фильме "Язык нежности", скончался в возрасте 50 лет

Актер Гекльберри Фокс, сыгравший в фильме "Язык нежности" (1983), скончался в возрасте 50 лет. О его смерти СМИ сообщили более чем через 10 дней.

Лента, в которой Фокс сыграл сына главной героини, Тедди Хортона, получила пять премий "Оскар" и множество других наград.

Он стал знаменит и некоторое время продолжал сниматься, прежде чем окончательно покинуть Голливуд. Он изучал зоотехнику и фитотерапию, работал в министерстве сельского хозяйства США.

У него остались родители, жена Мерси, двое сыновей, пятеро братьев и сестер.