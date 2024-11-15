Неделя в кино: "Тегеран" возвращается с Хью Лори, Пол Мескал побеждает обезьян-каннибалов

На этой неделе в соцсетях корпорации "Кан" внезапно появился анонс премьеры третьего сезона сериала "Тегеран", который "Кан" снимала совместно с Apple TV еще до начала войны, но потом в Apple решили сериал в эфир не пускать.

Первый сезон "Тегерана" вышел в 2020 году и получил высокие отзывы критиков. История об израильской шпионке, которая пытается остановить иранскую ядерную программу, приглянулась и Apple TV, которые тут же купили права на показ шоу, а потом присоединились и к съемочному процессу. Так во втором сезоне появилась голливудская звезда Гленн Клоуз, а в третьем – обожаемый всеми "доктор Хаус", Хью Лори. Параллельно со съемками третьего сезона сценаристы работали над сценарием четвертого. Но разразившаяся война Израиля с ХАМАСом внесла свои коррективы – в Apple TV решили, что превзойти реальность сценаристам все равно не удастся. Как и угнаться за ней. Слишком стремительно и непредсказуемо развиваются события на Ближнем Востоке. Когда в апреле стало известно, что Apple TV блокирует премьеру третьего сезона "Тегерана", в "Кан" заявляли, что будут бороться за то, чтобы шоу все-таки вышло на экраны. Судя по появившемуся анонсу, эта битва выиграна.

Пока неизвестно, планируется ли премьера и на Apple TV. В стриминг-сервисе могут опасаться бурной реакции пропалестински настроенных подписчиков. И неслучайно. Пару дней назад корпорация Netflix выложила трейлер своего нового проекта – сериала "Мария" о паранойе царя Ирода (сэр Энтони Хопкинс) и вынужденных скрываться от его преследования Марии и Иосифа с младенцем. Судя по трейлеру, фильм получился скучновато-классический, не "Последнее искушение Христа" Мартина Скорсезе, но социальные сети взорвались сотнями возмущенных комментариев. Будущие зрители оказались недовольны выбором актеров на роли Марии и Иосифа, которых играют израильтяне Ноа Коэн и Идо Тако. Пропалестински настроенные комментаторы призвали к бойкоту проекта, а самые "исторически подкованные" заявили, что Мария и Иосиф были палестинцами, а, значит, и играть их должны палестинцы. Эти комментарии собирают тысячи лайков, которые видят и в Apple TV и наверняка мучаются дилеммой. С одной стороны, после атаки пейджеров и невероятных ликвидаций лидеров террористов, осуществленных израильской армией и разведкой, "Тегеран" может привлечь грандиозную аудиторию. Подобный феномен мы уже наблюдали, когда вопреки антиизральским выпадам медийных персон, зрители по всему миру массово голосовали за израильскую певицу Эден Голан на "Евровидении". С другой, оказаться в эпицентре антиизраильской бури мало кому хочется. И перед менеджерами Apple TV стоит непростой выбор – отбить вложенные в проект деньги (с лихвой, вероятно) или не вызывать огонь на себя.

"Гладиатор 2": Пол Мескал в роли Марио

2024 год стал годом грандиозных камбэков. Во-первых, вернулся Битлджус – спустя 36 лет после выхода первой картины Тим Бертон наконец-то снял продолжение своей веселой и эксцентричной истории. И всех победил: несмотря на олдскульные спецэффекты, шутки на грани и прямолинейный сентиментализм, "Битлджус, Битлджус" неожиданно для всех показал фантастический бокс-офис и вошел в десятку самых кассовых фильмов 2024 года. К большой зависти Тодда Филлипса, тоже выступившего в этом году с продолжением грандиозной франшизы – драматическим мюзиклом "Джокер 2", который категорически провалился в прокате. Можно было бы предположить, что успех "Битлджус, Битлджус" в том, что за несколько десятков лет проект успел настояться. Но еще одна премьера этого года подсказывает, что кино все-таки не вино. И долгие десятилетия между выходом первой части и продолжения не гарантия успеха.

"Гладиатор 2" Ридли Скотта – продолжение блокбастера "Гладиатор" 2000 года, ставшего тогда сенсацией премиального сезона. Картина собрала пять статуэток "Оскар", четыре премии BAFTA, две награды "Золотого глобуса", шесть премий "Выбор критиков" и еще десятки наград, номинаций и упоминаний. Главный герой "Гладиатора" – римский полководец Максимус (Рассел Кроу), которому хочет передать власть Марк Аврелий. Однако сын императора Коммод (одна из первых ролей Хоакина Феникса, кстати) узнает о планах отца и убивает его, чтобы провозгласить себя новым императором. Максимус отказывается присягнуть Коммоду, пытается скрыться от вздорного юноши, но попадает в плен и возвращается в Рим в кандалах раба. Став гладиатором, Максимус быстро набирает популярность и мечтает отомстить вероломному Коммоду.

Успех первого "Гладиатора" был не таким уж однозначным. Многие обвиняли создателей картины в исторической недостоверности, другим не понравился избыточный пафос рассказанной истории. Тем не менее, Ридли Скотт уже в 2001 году заговорил о том, что мечтает снять продолжение. На каком-то этапе к разработке сиквела хотел присоединиться музыкант Ник Кейв. Он даже написал свой сценарий с рабочим названием "Убийца Христа", в котором погибший в финале "Гладиатора" Максимус попадает в загробный мир, где его встречают римские боги, встревоженные появлением Иисуса Христа и его последователей. Они предлагают Максимусу вернуться к жизни, чтобы остановить распространение учение лжепророка. Вся эта эзотерика мало вдохновила Рассела Кроу, и Кейву пришлось отступиться.

За почти четверть века Скотт не раз говорил о "Гладиаторе 2", но реализовать проект удалось только сейчас. Авторы сценария сиквела Питер Крейг ("Город воров", "Голодные игры") и Дэвид Скарпа ("Наполеон", "Человек в высоком замке") словно в противовес фантазиям Ника Кейва написали прямолинейную драму о диктатуре и обиженном наследнике. Действие картины происходит спустя двадцать лет после гибели Максимуса. Луций (Пол Мескал), сын Максимуса и Луциллы, потомок Марка Аврелия, а, значит, законный наследник престола, живет вдали от Рима с любимой женой. Римом правят его дальние родственники, амбициозные, жестокие и придурковатые братья Каракалла (Фред Хекинджер) и Гета (Джозеф Куинн), которые забавляются гладиаторскими боями и захватом новых земель. Во время одного из таких налетов на северную Африку, где скрывается Луций, герой теряет любимую жену и попадает в рабство. Вернувшись в Рим в цепях, герой побеждает в череде гладиаторских поединков, быстро завоевывает доверие товарищей по арене и издает боевой клич сойки-пересмешницы, призывающий к восстанию, неслучайно же сценарий писал автор "Голодных игр". Ну ладно, клич не издает, но без восстания не обойдется.

То, что два с половиной часа "Гладиатора 2" умещаются в несколько строчек, не беда. В конце концов Ридли Скотт снимает зрелищный блокбастер, а не артхаусную драму. И даже не историческая недостоверность, в которой традиционно будут упрекать авторов, превращает этот фильм в дорогостоящий (бюджет 300 миллионов долларов) фанфик. Главная проблема этого грандиозного проекта в том, что, увлекшись грандиозностью, авторы забыли придумать по-настоящему интересную историю и написать сценарий. Дерзкий и всех побеждающий Луций дерзко всех побеждает два с половиной часа экранного времени. В его образе нет ни развития, ни драматургии. Полу Мескалу, который очень гордился тем, что Скотт взял его на роль без проб, просто нечего играть. С Луцием мало что происходит даже когда его пытаются съесть на арене обезьяны-каннибалы или разрубить напополам большими мечами. Бесконечная череда масштабных, хоть и не лучшим образом прорисованных побоищ, из которых он выходит, слегка поцарапавшись, больше похожа на старую видеоигру "Марио". Мелодраматические трипы о погибшей жене, которыми накрывает Луцио после напряженных поединков, затормаживают действие, мучительно раздувая хронометраж. Время от времени герои произносят пафосные реплики, которые перебивают пыхтение сражающихся и драматическую музыку, но не несут никакой смысловой нагрузки. Цвет, свет, музыка, фокус камеры, смена планов, батальные сцены – все это вроде бы выполнено мастеровито, но при отсутствии внятного сценария и драматургии теряет динамику и смысл. Наша израильская гордость – звезда "Фауды" Лиор Раз – смешно говорит по-английски с акцентом и бьет морду Луцию с добродушным выражением лица. Педро Паскаль, играющий благородного полководца, который устал выполнять капризы императоров, красиво и недолго выглядит в доспехах

Пожалуй, единственная интересная находка "Гладиатора 2" – это персонаж Дензела Вашингтона, властолюбец Макринус, который заправляет индустрией гладиаторских боев, ублажая взбалмошных императоров и мечтая занять их место. Вашингтон с наслаждением играет хитрого интригана, порой одним взглядом придавая пустым сценам фильма хоть какой-то драматизм. Его персонажу достались самые осмысленные реплики. Но спасти картину, которой нужно заработать в прокате не меньше 600 миллионов долларов, чтобы окупиться, одному Вашингтону вряд ли удастся. Итого камбэк Скотта скорее похож на камбэк Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис" по размаху и провальности задуманного, но никак не приблизился к успеху непосредственного и яркого возвращения Тима Бертона. А Ридли Скотт, между тем, уже намекал, что от успеха второй части зависит, будет ли он снимать третий фильм.

Обзор подготовила Алина Ребель