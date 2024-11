Сервис Paramount+ анонсировал документальный сериал про "первый израильско-палестинский бойз-бэнд"

Как сообщает Billboard, 3 декабря на стриминговом сервисе Paramount+ состоится премьера сериала "as1one: израильско-палестинское поп-музыкальное путешествие". В основу сериала вошла история группы под названием as1one, которую продюсеры Кен Левитан и Джеймс Динер придумали в 2021 году. Идея заключалась в том, чтобы получить израильскую версию популярных корейских бойз-бэндов вроде BTS, а результатом съёмок должно было стать обыкновенное реалити-шоу из жизни поп-группы. По словам создателей, содержание и тональность сериала изменило нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшая за этим война. За день до 7 октября участники as1one приехали в Лос-Анджелес, где должна была стартовать запись их дебютного альбома.

Отметим, что as1one, "первый израильско-палестинский бойз-бэнд", как его именуют за океаном, в здешних реалиях – просто израильская поп-группа. В нее входят шесть певцов, отобранных по результатам кастинга: четверо евреев (Охад Атия, Нив Лин, Надав Филлипс и Нета Розенблат), араб-христианин из Хайфы (Асиль Фарах) и бедуин-мусульманин из Рахата (Садик Догош). Все участники ансамбля – граждане Израиля. Как ранее писала американская пресса, "организовать прослушивания на Западном Берегу реки Иордан и в Газе оказалось невозможно по логистическим причинам".

Первый сингл проекта as1one вышел 13 сентября и назывался "All Eyes on Us". В записи композиции принял участие знаменитый продюсер Найл Роджерс, легенда диско, экс-участник группы Chic, работавший, в частности, с Дэвидом Боуи над альбомом "Let"s Dance". Название композиции вызвало возмущение пропалестински настроенных интернет-комментаторов, предположивших, что таким образом группа as1one "перехватывает" популярные слоганы "All Eyes on Gaza" и "All Eyes on Rafah".