Сериал "Никто этого не хочет", который обвинили в антисемитизме, продлили на второй сезон

Романтическая комедия "Никто этого не хочет" с Адамом Броди и Кристен Белл, занявшая первое место по просмотрам на стриминговой платформе Netflix (90 миллионов часов), продлена на второй сезон. Новость об этом появилась в самый разгар ожесточенных дискуссий, которые вызвало шоу.

Сериал, рассказывающий о романтических отношениях молодого раввина Ноаха и ведущей подкаста о сексе Джоанне, обвинили в стереотипизации евреев, поверхностном взгляде на иудаизм и даже антисемитизме.

Автор идеи сериала Эрин Фостер уже работает над сценарием продолжения и обещает, что новое шоу выйдет в канун следующего еврейского нового года, то есть будущей осенью. Автор идеи шоу Эрин Фостер говорит, что у нее есть идеи и для третьего сезона.

"Никто этого не хочет" основан на личной истории Фостер, которая, как и главная героиня, ведет подкаст и недавно приняла иудаизм. Фостер вышла замуж за еврея Саймона Тихмана, они воспитывают пятимесячную дочь. В финале первого сезона (дальше спойлер!) Джоанна сначала принимает решение пройти гиюр, чтобы быть вместе с Ноахом, но потом передумает. При этом Ноах оказывается перед трудным выбором, потому что жениться на нееврейке для него означает, что придется отказаться от места раввина, о котором он мечтал с детских лет. Критики сериала отмечали, что создатели шоу слишком легкомысленно подошли к освещению темы иудаизма: Ноах хоть и раввин, но постоянно появляется в кадре без кипы, нарушает святость субботы, зажигает шаббатние свечи, не покрыв голову, не задумываясь отказывается от должности раввина. Не меньшее раздражение вызвали у некоторых зрителей и другие персонажи еврейского происхождения, которые, конечно, ставят палки в колеса Ноаху и Джоанне, поскольку считают ее неподходящей парой для раввина. В интервью The Hollywood Reporter Фостер признается, что работать над еврейскими персонажами было действительно непросто. В команде сценаристов, по ее словам, было множество евреев. И именно они предлагали, например, показать родителей Ноаха "как настоящих еврейских родителей". Фостер заранее была готова к критике: "Тебя проклянут в любом случае. Если пойти против стереотипов, тебя обвинят, что ты не умеешь показывать еврейские характеры. А если пойти в сторону стереотипов, людей это расстраивает". По словам сценаристки, для нее очень важно, что сериал вышел именно сейчас, когда Америка переживает невероятную волну антисемитизма. "Когда я проходила последний этап гиюра, меня спросили, готова ли я к тому, что меня будут ненавидеть, к антисемитизму, и я не понимала, под чем я вообще подписываюсь, – рассказывает Фостер. – Это был 2019 год, и антисемитизм не ощущался так сильно, как сегодня или даже как в 2020 году. Я сказала "да" чему-то, чего я даже не понимала. Мне довелось стать еврейкой, когда антисемитизм переживал, и переживает такой всплеск, чтобы действительно понять, что это значит. И ничто не заставило меня почувствовать себя еврейкой больше, чем то, что мы сегодня переживаем".