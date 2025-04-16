Умерла старейшая актриса "Ленкома" Нина Горшкова

16 апреля в возрасте 90 лет после продолжительной болезни скончалась старейшая актриса московского театра "Ленком" Нина Горшкова, сообщает администрация театра.

Нина Горшкова родилась 1 августа 1934 года в Москве. В 1959 году окончила Театральное училище им. Щукина. В 1961 году была принята в труппу театра "Ленком". За более чем 60 лет она сыграла в десятках спектаклей, среди который "Ночное чудо", "Автоград XXI", "Ромул Великий", "Бременские музыканты", "Лабиринт", "Музыка на 11 этаже", "Золотой ключик", "Царь-рыба", "Голубая роза", "Гамлет", "Ва-банк" и многих других. Последней ролью актрисы стала Берта в "Поминальной молитве".