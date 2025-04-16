В Ливане и Кувейте запретили показ "Белоснежки" из-за участия израильской актрисы

Ремейк классического мультфильма студии Disney "Белоснежка" запретили к показу в Ливане и Кувейте из-за участия израильской актрисы Галь Гадот, которая сыграла в фильме роль Злой королевы. Министр внутренних дел Ливана подписал запрет после рекомендации Комитета по контролю за фильмами, который работает под эгидой Службы общей безопасности страны. Это уже второй случай запрета фильмов с участием израильских актеров в Ливане. Всего два месяца назад к прокату не был допущен фильм "Капитан Америка: О дивный новый мир" из-за того, что одну из главных ролей в картине играет Шира Хаас.

В Кувейте решение о запрете "Белоснежки" было принято под давлением стороны общественных организаций и в соответствии с политикой государства по противодействию нормализации отношений с Израилем в культуре.

"Белоснежка" стала самым проблемным проектом студии Disney. Еще на этапе кастинга фанаты классической истории призывали бойкотировать фильм из-за того, что на главную роль была выбрана Рэйчел Зеглер. А после 7 октября фильм подвергся нападкам пропалестинских активистов из-за участия в картине израильской актрисы Галь Гадот. Премьера фильма сопровождалась скандалами и призывами к бойкотам. В итоге на киносайте IMDB рейтинг картины феноменально низкий – всего 1.6. Вероятно, на эти цифры повлияло огромное количество хейтеров проекта со всего мира. В итоге "Белоснежка" провалилась в прокате – при бюджете в 270 миллионов (включая маркетинг сумма расходов на выпуск фильма достигает 410 миллионов долларов) картина заработала около 180 миллионов долларов. По прогнозам аналитиков, фильму вряд ли удастся преодолеть отметку в 300 миллионов долларов сборов.