Сэндвич – с чем его едят?

Проект "Линия жизни" и проект Art Up представляют в Израиле серию лекций профессора Колумбийского университета, социального психолога Светланы Комиссарук из цикла "Психологический ликбез" - "Как выжить, если вы всем должны. Отношения между поколениями" и презентацию новой книги "Поколение сэндвич" - 5, 8 и 10 января в Хайфе, Герцлии и в Тель-Авиве. Простить родителей, понять детей, научиться заботиться о себе – такова тема лекции Светланы Комиссарук в Израиле.

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Поколение Сэндвич и страх счастья - что это такое и с чем это едят? О проблемах между поколениями в семье рассказывает в своих лекциях социальный психолог Светлана Комиссарук, приводя доводы, накопленные статистикой, исследованиям, опытами. Приводя результаты науки под названием "социальная психология", призывая не ломать отношения и не менять их силой, а прислушаться к доводам специалиста и воспринимать их для себя, отвечая за проблемы всей цепочки поколений.

Что такое поколение сэндвич? Это мы – те, у кого есть еще два или три соседних поколения вокруг. Мы ещё должны этим, мы уже должны тем, мы должны родителям, детям и внукам, всем…

Мы должны следить за всеми и при этом не потеряться сами и находить общий язык с окружающими, а это нелегко: дети недовольны, старики капризничают, внуки растут, а мы автоматически чувствуем себя виноватыми, потому что мы должны…

И попадаем в замкнутый круг, или, проще говоря, в сэндвич… Как вырваться из этого замкнутого круга, не испортив отношения и не испортив себе нервы, как перестать наступать на грабли, общаясь с пожилыми родителями и взрослыми детьми, как перестать метаться между повзрослевшими детьми и постаревшими родителями, и рассказывает Светлана Комиссарук.

Дети растут и отдаляются, родители становятся все старше и беспомощнее... надо что-то менять! Многим из нас хотелось бы перестать совершать все те же ошибки в общении с пожилыми родителями и взрослыми детьми: перестать раздражаться на одно и то же, прекратить перебирать в памяти старые обиды и не "накручивать" себя вновь и вновь. Но как избавиться от реакций "на автопилоте"? Как поступать, "как чувствуешь, а не как правильно"? Как перестать с ужасом убеждаться, что "меньше всего любви достаётся нашим самым любимым людям"?

Сегодняшние 45-65 летние, взрослые дети стареющих людей, находятся в уникальной ситуации: они уже очень много пережили, полноценно и активно живут сегодня, и впереди у них еще очень много интересного и нового. Вместо вступления в старость они наслаждаются зрелостью. Это в теории. На практике же они зачастую проводят много времени в заботах о пожилых родителях и взрослых детях. Грамотное общение в семье, выстраивание границ и уважение автономии соседних поколений - главные психологические задачи Поколения Сэндвич.

- Как сохранить автономность своего мира и не раствориться между обязательствами?

- Как уважать личное пространство выросших детей и постаревших родителей?

- Как сочетать три поколения мировоззрений в одной отдельно взятой семье?

- Как распределить заботу между старшим и младшим поколениями, найти с ними общий язык и не потерять себя в этих хлопотах.

- Как предлагать родителям помощь, не ущемляя их гордости, и поддерживать детей материально, не мешая им становиться на ноги.

- Как делать замечания, давать советы и решать конфликты, не переходя на повышенные тона.

- Как связать поколения и найти взаимопонимание.

- И как, собственно, разобраться: почему люди поступают так, а не иначе?



У Светланы Комиссарук три высших образования – в области математического анализа, музыковедения и психологии. Параллельно с докторатом по психологии в Тель-Авивском университете, она закончила престижную школу групповых терапевтов. Сейчас она работает в Колумбийском университете в Нью-Йорке, занимаясь проблемами личности, психологии общества, отношениями между людьми, между группами в обществе, отношениями в семье - то есть проблемами людей, которые здоровы.

Темой ее доктората о том, как по разному принимают психологическую помощь представители различных культур и какая мотивация за этим стоит, заинтересовался Тори Хиггинс, один из наиболее значимых сегодня исследователей мотивации.

По материалам PR-агентства