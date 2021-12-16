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NEWSru.co.il :: Досуг16 декабря 2021 г., 07:18

"Кимоно усопших" от израильского дизайнера: скандал в Японии после "Мисс Вселенная"

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"Кимоно усопших" от израильского дизайнера: скандал в Японии после "Мисс Вселенная"

В Японии возник скандал по поводу платья, в котором в одном из шоу конкурса "Мисс Вселенная 2021", проходившего в Эйлате, участвовала японка Юри Ватанабэ. Создателем этого костюма является израильский дизайнер Авиад Арик Херман.

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Юри Ватанабэ на одном из дефиле вышла в "кимоно усопших", перехваченном поясом с изображением хризантемы – символа императорской семьи. Некоторые критики заявляют, что это было "оскорблением Японии".


Как отмечает РИА Новости, впервые костюм для будущего дефиле был представлен на канале Хермана в YouTube в конце ноября. "По случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Японией и Израилем я был удостоен чести разработать национальный костюм для представительницы Японии на "Мисс Вселенная". Этот костюм призван чествовать невероятную фэшн-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса "Евровидение" Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены", – объяснил свой дизайн Херман. Ролик не получил широкую известность в сети, к 16 декабря его посмотрели около 2 тысяч раз.

Напомним, что в этом году победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", проводившегося в 70-й раз, стала Харнааз Сандху (Индия). Лалела Мсване (ЮАР) и Надиа Ферейра (Парагвай) заняли второе и третье места. В финальную десятку также прошли представительницы Арубы, Колумбии, Франции, Филиппин, Пуэрто-Рико, Багамских островов и США. Израильтянка Ноа Кохба, потерявшая сознание во время генеральной репетиции накануне финала, не прошла в финал.

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