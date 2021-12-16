В новый год – с новым интерьером. Грандиозные скидки до 70% в Rest&Relax

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Редкая возможность обновить интерьер со скидкой до 70%. Только до 31 декабря в салонах Rest&Relax состоится грандиозная распродажа Европейской мягкой мебели с быстрой доставкой.

Мы уже много лет поставляем для наших покупателей современную и стильную мягкую и корпусную мебель высокого качества из последних коллекций ведущих европейских производителей. Вся предложенная мебель есть в наличии и может быть доставлена незамедлительно.

Стильный, неповторимый, но - главное - удивительно удобный диван "ТОКИО". Полноценная двухспальная кровать, ящик для белья, плавающие спинки, которые позволяют регулировать глубину дивана. Незаменимая часть интерьера, особенно, если вы любите проводить время в компании семьи и друзей! Только до 31 декабря стоимость этого дивана составляет 6300 шек. вместо 9800 шек.

Уже не можете дождаться момента, когда соберетесь за новогодним столом всей компанией? Сделайте новогоднюю ночь еще более незабываемой! Только до 31 декабря комплект из стола и шести комфортных бархатных стульев 3900 шек. вместо 6900 шек.

Элегантный и функциональный модулярный диван "ДЕНВЕР" размером 2,70х1,65, украсит любой салон. Сейчас этот диван можно приобрести по цене 5500 ш вместо 9600 ш.

Изящный угловой диван "САН РЭМО", выполненный из натуральной итальянской кожи. Диван на высоких ножках позволит разумно использовать пространство, не загромождая его, но добавляя до 6 комфортных сидячих мест для ваших гостей. Сейчас эта модель стоит всего 9400 ш вместо 18000 ш! Итальянский дизайн (3.20 на 2.20 м.).

Комфортная классическая модель - диван "МАЙЯМИ", ТРИ плюс ДВА, с двумя реклайнерами и ортопедической посадкой в эту субботу будет стоить всего 5300 ш вместо 7900 ш! Большой выбор современных тканей для обивки позволит вам выбрать идеально подходящее для вашего интерьера цветовое сочетание!

А также вас ждет огромный выбор комфортных кресел, стильных обеденных и гостиных гарнитуров и другой качественной мебели по неповторимым ценам.

И все это с немедленной доставкой! Вся мебель есть в наличии.

Не упускайте такой шанс и встречайте новый год в новой обстановке!

Ждем вас:



➡ Петах-Тиква, ул. а-Рав Пинто, 21 (угол ул. Бен Цион Галис, 9 – промзона Сгула) – ОТКРЫТО ТАКЖЕ В СУББОТУ с 10:00 до 22:00.

➡ Ришон ле-Цион, ул. Моше Леви, 11 (здание UMI).

➡ Нетания, ул. а-Оманут, 12 – ОТКРЫТО ТАКЖЕ В СУББОТУ с 11:00 до 21:00.

☎ Телефон *5179

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* Скидки действительны только 31 декабря 2021 года или до конца запаса во всех салонах Rest & Relax.