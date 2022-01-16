Телевизор лишним не бывает! "Умный" телевизор в подарок каждому новому абоненту "Рест ТВ"

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Рест ТВ – телевидение всего за 139 ш. в месяц + "умный" телевизор в подарок. Рест ТВ – современное телевидение премиум класса + интернет.

До 31 января или до окончания запасов "умный" телевизор в подарок при подключении к Рест ТВ. На 3 года ваш пакет по особой цене! 400 каналов на русском языке всего за 139 шекелей в месяц. Высокоскоростной интернет, включая оборудование ("таштит") и провайдер – постоянная цена 65 ш. в месяц.

Для пенсионеров – подключение бесплатно!

Рест ТВ – интернет-телевидение высокого качества ПО ОТЛИЧНОЙ ЦЕНЕ. Звоните уже сейчас *8962.

Компания Рест ТВ подготовила особый подарок для двадцатитысячного клиента. Спешите подключиться.

Рест ТВ – ведущая компания в области интернет-телевидения в Израиле. Вот уже более десяти лет компания предоставляет свои услуги более, чем 19 тысячам постоянных клиентов. Рест ТВ – это доступ к 400 каналам с трансляцией на русском языке, в числе которых весь набор израильских, каналы стран СНГ, популярные международные каналы, спортивные и новостные, детские, кино, культурные, а также четыре канала для взрослых.

Среди наших клиентов много молодых семей, новых репатриантов, постояльцев домов престарелых.

Почему интернет-телевидение или что отличает его от кабельного и спутникового? Все просто:

Быстрая установка – в отличие от других видов телевидения, занимает буквально несколько минут и не требует антенн и дополнительного габаритного оборудования. Буквально через четверть часа, от начала установки, пользователь может приступить к просмотру любимого канала.

Удобство и простота использования – Рест ТВ предоставляют удобный, интуитивно понятный пульт, а также ежедневную поддержку пользователей.

Минимум рекламы – в отличии от кабельных компаний, интернет-телевидение старается сделать просмотр любимых передач наиболее комфортным.

Возможность записи и скачивания – кино и передачи можно записывать и скачивать в любое удобное время, даже если вы смотрите что-то на другом канале.

Доступность – одно из главных преимуществ интернет-телевидения. Подключить Рест ТВ вам обойдется всего 139 ш. в месяц. А за 199 ш. в месяц мы подключим вам интернет-телевидение и домашний интернет: вы получите телевизионную приставку и пакет телевизионных каналов на русском языке. В эту цену входит подключение, пульт и постоянная техподдержка 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Наш отдел обслуживания на русском языке всегда готов оказать любую необходимую помощь даже тем, кто ничего не смыслит в интернете.

Подарок! Каждому подключившемуся до 31 января или до окончания запасов– "умный" телевизор В ПОДАРОК! Интернет-телевидение – это современный способ получения информации, просмотра кино и сериалов, спортивных соревнований и детских передач – достаточно иметь две вещи – телевизор и интернет-подключение, чтобы получить доступ к 400 самым различным каналам со всего мира.

Для подключения Рест ТВ звоните *8962 или посетите наш сайт www.rest-tv.com