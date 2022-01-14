"Возраста не существует". Лика Длугач в программе "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стала Лика Длугач – теле- и радиоведущая, журналист, писатель, сценарист, мать троих детей, уроженка Москвы, которая относительно недавно репатриировалась в Израиль.
Про Израиль она говорит так: "Здесь кайф. Здесь легко. Здесь по-другому дышится. Здесь глобально другое отношение к людям... Здесь умеют уважать мнение и ценности другого человека... Мне нравится климат. Мне нравится еда. Мне нравятся люди, в первую очередь конечно. Мне нравится эта фантастическая страна".
Ее определение таланта – "это подарок, его надо беречь, его надо развивать... и это то, что ты можешь отдать обратно, умноженное стократ".
Один из талантов Лики – умение слушать людей. "Мои уши к твоим услугам. Мои уши не устают".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Ликой Длугач
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.
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