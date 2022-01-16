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NEWSru.co.il :: Досуг16 января 2022 г., 20:52

"Заповедник 200": В Казахстане поменяли замки. Ультиматум России к НАТО – мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 200": В Казахстане поменяли замки. Ультиматум России к НАТО – мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 200-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В новом выпуске:
1. Фильм-катастрофа о политической "стабильности" в Казахстане.
2. Песня с инструкцией к урегулированию отношений между Россией и НАТО.
3. Политический балаган и его участники с новыми фокусами для людей.

Инфоповоды:
– В начале января в Казахстане прошли протесты, вызванные повышением цен на сжиженный газ. Протесты переросли в столкновения с силовиками и штурм правительственных зданий. На фоне массовых волнений президент Казахстана Токаев объявил чрезвычайное положение, отправил правительство в отставку и занял место Назарбаева на посту главы Совета Безопасности страны. По просьбе Токаева в страну прибыли войска ОДКБ.
– 10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США.
– Печерский суд Киева арестовал имущество и активы Порошенко по ходатайству прокуратуры. Экс-президент Украины в настоящий момент находится за границей.
– Путин предложил лишать гражданства за тяжкие преступления против государства.
– В ЕС решили признать "зелеными" атомную энергию и газ.
– Макрон заявил, что сделает жизнь для антиваксеров "максимально некомфортной". – В Беларуси опубликован проект обновленной Конституции.
– Сенат США опубликовал проект санкций на случай вторжения России в Украину. Санкции затрагивают лично Путина и все российское руководство.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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