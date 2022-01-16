"Заповедник 200": В Казахстане поменяли замки. Ультиматум России к НАТО – мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 200-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В новом выпуске:

1. Фильм-катастрофа о политической "стабильности" в Казахстане.

2. Песня с инструкцией к урегулированию отношений между Россией и НАТО.

3. Политический балаган и его участники с новыми фокусами для людей.



Инфоповоды:

– В начале января в Казахстане прошли протесты, вызванные повышением цен на сжиженный газ. Протесты переросли в столкновения с силовиками и штурм правительственных зданий. На фоне массовых волнений президент Казахстана Токаев объявил чрезвычайное положение, отправил правительство в отставку и занял место Назарбаева на посту главы Совета Безопасности страны. По просьбе Токаева в страну прибыли войска ОДКБ.

– 10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США.

– Печерский суд Киева арестовал имущество и активы Порошенко по ходатайству прокуратуры. Экс-президент Украины в настоящий момент находится за границей.

– Путин предложил лишать гражданства за тяжкие преступления против государства.

– В ЕС решили признать "зелеными" атомную энергию и газ.

– Макрон заявил, что сделает жизнь для антиваксеров "максимально некомфортной". – В Беларуси опубликован проект обновленной Конституции.

– Сенат США опубликовал проект санкций на случай вторжения России в Украину. Санкции затрагивают лично Путина и все российское руководство.

Все выпуски "Заповедника" (DW)