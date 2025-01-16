Умер режиссер Дэвид Линч

Автор фильмов "Малхолланд драйв", "Синий бархат" и культового сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание Variety.

В 2024 году Дэвид Линч сообщил поклонникам, что страдает от тяжелой формы эмфиземы в результате длительного курения. Режиссер рассказал, что не сможет покидать свой дом и снимать фильмы. Семья Линча сообщила о смерти Линча в соцсетях: "В мире образовалась огромная дыра, потому что он больше не с нами. Но как он сам бы сказал, "Смотрите на пончик с дыркой, а не на дырку".

Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Мизула, штат Монтана. В 1965 году Линч посещал Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии, где изучал живопись и скульптуру. После окончания академии увлекся анимацией, а уже в 1967 году выпустил свой первый художественный игровой фильм – короткометражку "Алфавит". Спустя четыре года Линч начал работу над полнометражным дебютом "Голова-ластик", который вышел лишь в 1976 году из-за финансовых трудностей. Несмотря на скептическое отношение студий, картина стала культовой, сразу обозначив особый сюрреалистический почерк режиссера. Следующая лента Линча – размышление о гуманном отношении к иному "Человек-слон" – получила восемь номинаций на премию Американской киноакадемии "Оскар". В 1986 году выпустил радикальную ленту "Синий бархат", которая стала культовой и в США, и в Европе. А в 1990 году его картина "Дикие сердцем" получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В том же 1990 году Линч выпускает свой первый сериал – "Твин Пикс", который принес режиссеру мировую славу не только среди критиков и синефилов, но и среди широкой аудитории. В 2006 году его картина "Внутренняя империя" получает "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. На вопрос журналистов, станет ли эта трехчасовая лента его последним фильмом, Линч ответил: "Да".

В 2019 году Американская киноакадемия наградила Дэвида Линча почетным "Оскаром" за вклад в кинематограф.