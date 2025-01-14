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Культура

Известная в прошлом актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе

время публикации: 14 января 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 17:54
Известная в прошлом актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе
AP Photo/Chris Pizzello

95-летняя Дэлис Карри – известная в прошлом голливудская актриса – погибла в результате пожара в Алтадине, в округе Лос-Анджелеса. Об этом сообщила ее правнучка Дэлис Келли.

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Дэлис Карри была наиболее известна зрителям по ролям в фильмах "Леди поет блюз", "Братья блюз" и "Десять заповедей". Зачастую ее называли Momma D.

Некоторое время после того, как ее дом сгорел, Дэлис Карри считалась пропавшей без вести. Но позже ее останки были идентифицированы.

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