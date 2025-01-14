Известная в прошлом актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе

95-летняя Дэлис Карри – известная в прошлом голливудская актриса – погибла в результате пожара в Алтадине, в округе Лос-Анджелеса. Об этом сообщила ее правнучка Дэлис Келли.

Последствия сильнейших лесных пожаров в Калифорнии. Фоторепортаж

Дэлис Карри была наиболее известна зрителям по ролям в фильмах "Леди поет блюз", "Братья блюз" и "Десять заповедей". Зачастую ее называли Momma D.

Некоторое время после того, как ее дом сгорел, Дэлис Карри считалась пропавшей без вести. Но позже ее останки были идентифицированы.