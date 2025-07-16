В Помпеи возвращена эротическая мозаика, вывезенная в Германию во время Второй Мировой войны

Эротическая мозаика, которая была украдена из Помпей германским офицером во время Второй Мировой войны, была возвращена в Археологический парк этого античного города наследниками ее владельца.

Произведение искусства, изображающее двух любовников, датируется периодом с первого века до н.э. по первый век н.э. Предполагается, что оно украшало спальню роскошной виллы в курортном городе, уничтоженном при извержении Везувия в 79 году н.э.

Мозаику вывез из Италии капитан Вермахта, отвечавший за снабжение войск на итальянском театре. Офицер преподнес ее в дар. Когда получатель умер, его наследники, оценившие важность артефакта, решили его вернуть.

Они обратились в специальный отдел итальянской полиции, занимающийся возвращением культурного наследия. После экспертизы на подлинность при помощи консульства Италии в Штутгарте мозаика была возвращена в Помпеи.

"Возвращение каждого украденного артефакта – исцеление раны. Эта рана связана не с материальной ценностью работы, а ее исторической ценностью. А нелегальный траффик древностей наносит удар по этой ценности", – заявил директор Археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель.