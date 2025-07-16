Эмми: "Разделение" и "Киностудия" получили больше всех номинаций

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Эмми" – самой главной телевизионной награды года. Абсолютным рекордсменом по количеству номинаций стал фантастический сериал "Разделение" – у него 27 упоминаний. Вторым лидером гонки неожиданно оказался комедийный сериал Сета Рогена про неприятности голливудского продюсера "Киностудия" – он упоминается в 23 категориях. Интересно и то, что оба лидера гонки – "Разделение" и "Киностудия" – вышли на Apple TV+. В категории "Лучший комедийный сериал" "Киностудия" соперничает с сериалом "Никто этого не хочет". А исполнители главных ролей в этих сериалах – Сет Роген и Адам Броди соответственно – поборются за "Эмми" в категории "Лучший актер в комедийном сериале". Отметим, что герои обоих сериалов – евреи, причем "Никто этого не хочет" рассказывает о жизни еврейской общины в США. Как видим, на их успех антиизраильские настроения никак не повлияли. Кстати, исполнительница главной роли в сериале "Никто этого не хочет" Кристен Белл также претендует на "Эмми".

Среди номинантов оказался и юный актер Оуэн Купер – исполнитель главной роли в нашумевшем британском сериале "Подростковый возраст". Купер стал самым молодым номинантом на "Эмми" за всю историю премии. Еще одна сенсация гонки – впервые на "Эмми" номинирован 83-летний Харрисон Форд, который сыграл в комедийном сериале "Терапия" наставника главного героя.

В номинации "Лучший драматический сериал" представлены "Разделение", "Медленные лошади", "Белый лотос", "Один из нас", "Андор", "Дипломатка", "Рай" и "Больница Питт".

В номинации "Лучший комедийный сериал" за "Эмми" будут соперничать "Никто этого не хочет", "Киностудия", "Начальная школа "Эббот", "Медведь", "Хитрости", "Убийства в одном здании", "Терапия", "Чем мы заняты в тени".

В номинации "Лучший мини-сериал или антология" представлены "Переходный возраст", "Пингвин", "Черное зеркало", "Умираю, как хочу секса", "Монстры: История братьев Менендес".

Номинантны в категории "Лучший актер драматического сериала": Стерлинг К. Браун ("Рай"), Гэри Олдман ("Медленные лошади"), Педро Паскаль ("Один из нас"), Адам Скотт ("Разделение"), Ноа Уайли ("Больница Питт").

В номинации "Лучшая актриса драматического сериала" соперничают Кэти Бейтс ("Мэтлок"), Шэрон Хорган ("Заговор сестер Гарви"), Бритт Лауэр ("Разделение"), Белла Рэмзи ("Один из нас"), Кери Расселл ("Дипломатка").

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

Церемония награждения премии "Эмми" запланирована на 14 сентября.