Квартира известных телеведущих пострадала в результате иранского обстрела

Журналисты Алия Судакова, ведущая новостей и актуальных программ 9 канала ИТВ, и Сергей Пашков, директор ближневосточного бюро телеканала "Россия", хорошо известны русскоязычным израильтянам. Алия и Сергей много лет живут и работают в Израиле, здесь выросли их младшие дочери – талантливые спортсменки и артистки Лиза и Катя.

Безусловно, израильские зрители не могли не встревожиться, прочитав в Facebook Алии Судаковой о том, что их квартира пострадала во время иранского обстрела. Семья в этот момент находилась в бомбоубежище с другими жителями дома.

"Грохот был такой, что на секунду показалось, будто на нас обрушился потолок бомбоубежища. На головы нам посыпались куски штукатурки, все здание словно издало низкий стон. Несколько человек вскрикнули, а моих девчонок начала бить истерика, – написала Судакова. – Едва девочки начали успокаиваться, соседка оторвалась от своего телефона, посмотрела на меня, и сказала: это же вы из верхней квартиры? Мне написали, что там у вас что-то случилось".

"Масштаб разрушений был понятен с порога, – поделилась телеведущая. – Все большие панорамные стекла были выворочены из рам и похожи на небрежно собранный пазл из тысячи частиц, маленькие окна в комнатах просто вылетели из стен и валялись кто где. Весь пол, диваны, кровати засыпаны мелким стеклянным крошевом. Ударной волной сломало железный замок на балконной двери. Ни одного целого окна в квартире не осталось. Но мы были целы".

На балконе в своем вольере оставалась любимица семьи – говорящий попугай Дуся, которую Сергей Пашков взял еще птенцом в Иерусалиме 24 года назад. "На балконе муж нежно ворковал и целовался с обиженно молчащей птицей - с Дуси удивительным образом не упало, кажется, ни пуха, ни пера. Я даже не стала устраивать сцену ревности, хотя знаю, что попугаиха считает себя настоящей Сережиной женой - он завел ее раньше, чем меня. Никаких видимых повреждений на ее тельце не обнаружилось. Не знаю, захочет ли она когда-нибудь с нами говорить после пережитого", – пошутила Алия.

"Я чувствую себя как никогда счастливой, бродя среди моей в хлам разбитой квартиры, и чувствую себя как никогда живой. Ведь могло бы быть совсем иначе. Если бы мы не ушли в бункер. Не забывайте об этом, если у вас вдруг появятся сомнения или ночью будет лень вставать по тревоге, – подчеркнула телеведущая. – знаете, что самое странное в жизни без окон? Слышать все, абсолютно все звуки с окрестных улиц и из соседних квартир. Ведь в половине из них тоже нет стекол".