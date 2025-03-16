Кирилл Серебренников представит в Каннах фильм об "Ангеле смерти" из Освенцима

Премьера нового фильма Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле" состоится на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает издание Variety. Съемки картины начались в июне 2023 года. Сценарий фильма основан на романе французского писателя Оливье Геза "Исчезновение Йозефа Менгеле", который рассказывает о бегстве Менгеле из Германии в Латинскую Америку. Книга Геза получила престижную премию Ренодо в 2017 году во Франции и была опубликована более чем в 30 странах. Предать суду одного из самых страшных преступников времен Второй мировой войны так и не удалось.

Доктор, которого узники Освенцима называли "Ангелом смерти", умер в Бразилии в 1979 году. В романе и, видимо, в фильме тоже повествование ведется от имени скрывающегося от правосудия Менгеле. Роль "Ангела смерти" сыграл немецкий актер Аугуст Диль, который снимался в фильмах "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино, "Молодой Карл Маркс" Рауля Пека" и исполнил роль Воланда в фильме Михаила Локшина "Мастер и Маргарита". Съемки проходили в Уругвае, Бразилии, Мексике и Германии.

"События Второй мировой войны чаще всего представлены в искусстве через героев, чьи мотивы нам понятны, – рассказывал Серебренников в интервью Variety в 2023 году. – Это бойцы сопротивления, солдаты армии союзников, анонимные люди, которые боролись с нацизмом. С "Исчезновением" мы меняем точку зрения: мы пытаемся показать самую темную сторону человеческой души с точки зрения, о которой никогда ранее не говорили. Этот фильм задуман, написан и снят с точки зрения тех, кто заставил весь мир дрожать от страха".

Кирилл Серебренников – любимый российский режиссер Каннского кинофестиваля. Премьеры его фильмов в последние годы почти всегда проходят на Лазурном берегу. В прошлом году здесь он представил картину "Лимонов: Баллада об Эдичке" с Беном Уишоу в главной роли. Фильм был включен в конкурсную программу, однако не был отмечен призами. В 2022 году фильм Серебренникова "Жена Чайковского" участвовал в основном конкурсе, в 2021-м – здесь презентовали картину режиссера "Петровы в гриппе", а в 2018 году Серебренников не смог присутствовать в Каннах на премьере своей ленты "Лето", поскольку находился под домашним арестом по делу о хищении государственных средств. Тогда дирекция Каннского кинофестиваля обратилась лично к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отпустить режиссера на фестиваль, однако Путин ответил, что никак не может повлиять на ход судебного процесса, поскольку "российское правосудие независимо". В 2016 году Серебренников впервые оказался на фестивале с лентой "Ученик" в конкурсе "Особый взгляд" и получил приз Франсуа Шале.