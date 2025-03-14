Давид Д’Ор и Гай Пелед выпустили песню вместе с освобожденным заложником Охадом бен Ами

Популярный певец Давид Д’Ор опубликовал новую песню, спродюсированную другим знаменитым музыкантом – представителем цветущей израильской танцевально-электронной транс-сцены Гаем Пеледом.

Как и многие другие сочинения Д’Ора, композиция "תפילה לאל חיי" – духовного содержания: некогда представлявший Израиль на "Евровидении", в 2010-е артист начал процесс возвращения в лоно религии и с тех пор зачастую совмещает поп-музыкальные решения с текстами на религиозные сюжеты. Идея новой песни пришла к нему после того, как Гай Пелед связался с ним и предложил записать совместный трек, посвящённый жертвам резни на фестивале Nova.

В результате в записи композиции принял участие Охад бен Ами, проведший 491 день в хамасовском плену и освобождённый в рамках обменной сделки 8 февраля 2025 года. Как сообщал телеканал "Кан-11", при освобождении он весил 55 кг, потеряв 40% массы тела. Бен Ами – не певец, однако именно его выступление оказывается смысловым центром композиции. Под музыку Давида Д’Ора и Гая Пеледа он рассказывает о том, как вера помогла ему не сломаться в чудовищных условиях плена и дожить до освобождения. По мнению бывшего заложника, вера – это то, что объединяет всех нас и в конечном счёте приведёт к победе.