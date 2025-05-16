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Культура

У Аркадия Духина выходит первая книга – с аккордами и текстами песен

Музыканты
Израиль
время публикации: 16 мая 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 13:43
У Аркадия Духина выходит первая книга – с аккордами и текстами песен
Flash90/Mendy Hectman

Популярный израильский певец и автор песен Аркадий Духин объявил о том, что в июне выпустит первую книгу собственного авторства. Она будет называться "יש בי אהבה" ("Во мне есть любовь").

В книгу войдут заметки музыканта о собственных песнях, их тексты в авторской редакции, а также аккорды – для самостоятельного разучивания и исполнения. Духин подчеркнул, что включил в сборник не только главные хиты, но и менее известные композиции. Всего у музыканта более 900 песен, сочинённых не только для себя и своих проектов, но и для других исполнителей.

Выход книги приурочен к 62-му дню рождения Аркадия Духина, в честь которого артист также даст большой концерт в парке Ариэля Шарона 2 июня – в нём примут участие и другие популярные израильские исполнители, в том числе Иври Лидер.

Уроженец Бобруйска, Духин репатриировался 15-летним в 1978 году, после чего в совершенстве освоил иврит и со временем превратился в одного из наиболее востребованных сонграйтеров в стране. Его группа החברים של נטאשה ("Друзья Наташи") входила в число самых популярных рок-ансамблей в Израиле в 1990-е годы.

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