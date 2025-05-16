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Культура

Барбра Стрейзанд выпустила совместную песню с Полом Маккартни

США
Великобритания
Музыканты
Звезды
время публикации: 16 мая 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 12:22
Барбра Стрейзанд выпустила совместную песню с Полом Маккартни
Evan Agostini/Joel C Ryan/Invision/AP

Две музыкальных легенды у одного микрофона: Барбра Стрейзанд опубликовала композицию "My Valentine", записанную вместе с сэром Полом Маккартни.

Это первый сингл с предстоящего нового альбома Стрейзанд, "The Secret of Life: Partners, Volume 2", трек-лист которого полностью состоит из дуэтов артистки с друзьями и единомышленниками. В записи пластинки, помимо Маккартни, приняли участие и другие звёзды разных поколений мировой популярной музыки: от Боба Дилана, Джеймса Тейлора и Стинга до Арианы Гранде, Сэма Смита, Hozier и Laufey.

"My Valentine" – песня, сочинённая Полом Маккартни в 2011 году и одна из всего двух авторских композиций, вошедших в его популярный альбом "Kisses on the Bottom" 2012 года. Все остальные фрагменты той записи представляли собой кавер-версии джазовых и поп-стандартов. Музыкант посвятил "My Valentine" своей жене, Нэнси Шевелл; в оригинальной версии песни на акустической гитаре играл Эрик Клэптон.

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