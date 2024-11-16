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Культура

Солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в возрасте 39 лет

время публикации: 16 ноября 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 14:50

Ведущий солист балета Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров погиб в возрасте 39 лет.

Причина смерти не уточняется. По предварительным данным, речь идет о несчастном случае.

Владимир Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. В 2003-м окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова). В том же году его приняли в труппу Мариинского театра, с 2011 года он стал солистом балета.

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