Солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в возрасте 39 лет

Ведущий солист балета Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров погиб в возрасте 39 лет.

Причина смерти не уточняется. По предварительным данным, речь идет о несчастном случае.

Владимир Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. В 2003-м окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова). В том же году его приняли в труппу Мариинского театра, с 2011 года он стал солистом балета.