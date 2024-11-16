Умерла актриса Светлана Светличная

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерии Гущиной.

"Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", – сказала она.

Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве. Дата и место прощания станут известны позже.

Светлана Светличная. Краткая биография.

Родилась в городе Ленинакане (ныне – Гюмри) Армянской ССР в русской семье. Отец – Афанасий Михайлович Светличный – военный; в годы войны служил в контрразведке СМЕРШ, участвовал в спецоперациях, закончил службу в звании подполковника, имея множество государственных наград. Мать – Мария Фёдоровна Светличная (в девичестве Золотарёва).

Училась во ВГИКе, на курсе Михаила Ромма.

В 1963 году, после окончания института, Светлана Светличная стала актрисой Театра-студии киноактёра.

В 1959 году дебютировала в кино: в фильме Михаила Калика "Колыбельная".

Яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая.

Актриса работала со многими известными советскими режиссёрами: Григорием Александровым, Станиславом Ростоцким, Марленом Хуциевым, Юлием Файтом, Татьяной Лиозновой, Георгием Данелией, Эдмондом Кеосаяном, Станиславом Говорухиным.