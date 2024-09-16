Скончался Тито Джексон, брат Майкла Джексона, входивший в группу Jackson 5

На 71-м году жизни скончался американский музыкант Тито Джексон – брат Майкла Джексона и один из членов группы Jackson 5, состоявшей из пяти братьев.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что наш дорогой отец, член зала славы рок-н-ролла Тито Джексон больше не с нами. Наше сердце разбито. Он был замечательным человеком. Пап, мы любим тебя", – сообщили сыновья музыканта Тариано, Тэрилл и Тито Джо.

Друг семьи Стив Мэннинг рассказал изданию Entertainment Tonight, что Тито умер от инфаркта за рулем автомобиля. Незадолго до этого музыкант вернулся из гастролей по Германии, Великобритании и Калифорнии: вместе с братьями Джеки и Марлоном он выступал как The Jacksons.