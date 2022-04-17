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NEWSru.co.il :: Досуг17 апреля 2022 г., 20:28

"Заповедник 213": Провокации "спецоперации". Путин и Лукашенко бегут на Луну. Кремлевский чат. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 213": Провокации "спецоперации". Путин и Лукашенко бегут на Луну. Кремлевский чат. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 213-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

1. "Спецоперация" по уничтожению и пересылке боевой и бытовой техники.
2. Опасаясь новых санкций, президенты России и Беларуси готовятся к переселению на Луну.
3. В тайном кремлевском чате обсуждается побег за рубеж.

Инфоповоды:
– После публикации в СМИ материалов о российских солдатах, отправляющих огромные посылки через компанию СДЭК с границы Беларуси и Украины, компания отказалась пересылать товары без кассовых чеков.
– Лавров заявил, что "основная цель спецоперации на Украине – положить конец… доминированию США".
– Бывший премьер Италии Берлускони заявил, что "разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения в Украину.
– Путин и Лукашенко 12 апреля посетили космодром "Восточный".
– ЕС ввела пятый пакет санкций против России, в частности включающий ограничение импорта угля из России, запрет грузоперевозок автомобилями, зарегистрированными в РФ, и запрет на импорт в Россию посадочного материала.
– Во второй тур президентских выборов во Франции вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, которая отстала от Макрона на четыре процента.
– Спикер Госдумы Володин предложил лишать гражданства россиян, которые "ведут себя подло, предательски" и "получают печеньки Госдепа".
– На сайте РИА Новости была опубликована статья Сергейцева, в которой он призывает провести "полную денацификацию" и "деукранизацию" Украины.
– Захарова заявила, что "YouTube себе приговор подписал".
– Экологи из РФ попросили Минюст признать Greenpeace и WWF "иноагентами".
– Жителя Петербурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенную цитату Путина.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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