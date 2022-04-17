"Заповедник 213": Провокации "спецоперации". Путин и Лукашенко бегут на Луну. Кремлевский чат. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 213-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:



1. "Спецоперация" по уничтожению и пересылке боевой и бытовой техники.

2. Опасаясь новых санкций, президенты России и Беларуси готовятся к переселению на Луну.

3. В тайном кремлевском чате обсуждается побег за рубеж.



Инфоповоды:

– После публикации в СМИ материалов о российских солдатах, отправляющих огромные посылки через компанию СДЭК с границы Беларуси и Украины, компания отказалась пересылать товары без кассовых чеков.

– Лавров заявил, что "основная цель спецоперации на Украине – положить конец… доминированию США".

– Бывший премьер Италии Берлускони заявил, что "разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения в Украину.

– Путин и Лукашенко 12 апреля посетили космодром "Восточный".

– ЕС ввела пятый пакет санкций против России, в частности включающий ограничение импорта угля из России, запрет грузоперевозок автомобилями, зарегистрированными в РФ, и запрет на импорт в Россию посадочного материала.

– Во второй тур президентских выборов во Франции вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, которая отстала от Макрона на четыре процента.

– Спикер Госдумы Володин предложил лишать гражданства россиян, которые "ведут себя подло, предательски" и "получают печеньки Госдепа".

– На сайте РИА Новости была опубликована статья Сергейцева, в которой он призывает провести "полную денацификацию" и "деукранизацию" Украины.

– Захарова заявила, что "YouTube себе приговор подписал".

– Экологи из РФ попросили Минюст признать Greenpeace и WWF "иноагентами".

– Жителя Петербурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенную цитату Путина.



Все выпуски "Заповедника" (DW)