Сборная израильского хип-хопа: вышел альбом с участием 71 рэпера из нашей страны, включая звёзд

Журналисты Томер Гершенман и Матан Шарон, а также продюсер Рои Дорон завершили работу по записи альбома "מיץ למקס", которая продолжалась более двух с половиной лет. Их идея заключалась в том, чтобы собрать под одной вывеской максимальное количество заслуживающих внимания рэп-исполнителей из Израиля. Юность Гершенмана и Шарона пришлась на рубеж 1990-2000-х – эпоху, когда в стране появился и стал бурно развиваться хип-хоп. Любовь к нему они пронесли через десятилетия – она вылилась в написание множества статей, производство подкастов и радиопередач. Со временем оба лично познакомились с большинством заметных деятелей сцены, что позволило им собрать для записи "מיץ למקס" впечатляющий состав.

Среди артистов, принявших участие в работе над альбомом, – главные израильские хитмейкеры последних лет, в том числе Tuna и Равид Плотник. Есть и "старая гвардия": Коби Оз и Teapacks, Шаанан Стрит из Ha-Dag Nahash, Томер Йосеф из Balkan Beat Box и не только. По соседству – звёзды нового поколения: Peled, Nunu, Jimbo J, Майкл Свисса, Коэн и другие. Всего в записи можно услышать голоса 71 израильского рэпера, а 19 человек выступили в роли продюсеров песен. На стриминговые сервисы альбом был залит под вывеской Jigga Juice (ג'יגה ג'וס) – в честь подкаста о музыке, который с 2019 года ведёт Томер Гершенман; недавно у него вышел юбилейный, 700-й по счёту эпизод.