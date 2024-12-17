"Супермен": Идан Амеди выпустил первую песню после тяжёлого ранения в Газе

Израильский певец и актёр Идан Амеди опубликовал на своём YouTube-канале первую песню, записанную им после того, как он был тяжело ранен в боях в секторе Газы. Композиция, выполненная в стиле хип-хоп, получила название "סופרמן".

В куплетах Амеди прибегает к речитативу, в припевах – поёт. Песня носит автобиографический характер: музыкант вспоминает своё детство, юность, службу в армии, знакомство с миром музыки и шоу-бизнеса и, наконец, свежий травматичный боевой опыт. "Я больше не боюсь умереть, – поёт он. – Куда страшнее – не жить".

За первые сутки песню "Супермен" прослушали на YouTube почти 250 тысяч раз, в настоящее время она занимает второе место в списке самых трендовых видео в израильском сегменте платформы. Как ранее писал Newsru.co.il, в ближайшие месяцы у Идана Амеди выйдет новый, шестой по счёту полноформатный альбом. Кроме того, состояние здоровья артиста, проходившего долгий курс реабилитации с лета 2024 года, уже позволяет ему давать концерты: в феврале 2025-го он планирует выступить в Тель-Авиве и Иерусалиме.