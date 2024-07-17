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Антисемитские картины вызвали скандал на выставке академии художеств Великобритании

время публикации: 17 июля 2024 г., 10:50 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 10:57
Антисемитские картины вызвали скандал на выставке академии художеств Великобритании
AP Photo/Alberto Pezzali

Королевская академия художеств Великобритании сняла с экспозиции летней выставки две картины, на которых проводилась параллель между Израилем и нацистами. В то же время третья картина, также вызвавшая возмущение, осталась выставленной.

Оставлена картина Майкла Сэндла, названная "Массовая резня беззащитных женщин и детей Газы – не метод дерадикализации Газы". можно увидеть безликого пилота самолета, на котором изображена звезда Давида, на фоне бесконечного числа мертвых, завернутых в мешки. Указана цена: 17000 фунтов.

Автором одного из снятых "произведений искусства" назван 16-летний Энди. Оно называется "Конфликт" и изображает женщин в мусульманской одежде, пытающихся укрыться от Будды, на котором нарисована свастика. "Конфликт в Газе очень похож на нацистские и китайские репрессии", – объяснил композицию автор.

Еще одно снятое произведение – фотография девушки, укрывшейся за транспарантом: "Евреи. Остановите геноцид палестинцев. Не от нашего имени". Представители еврейской общины отметили, что подобное творчество подпитывает антисемитизм и насилие в отношении евреев, отмечает The Jewish Chronicle.

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