Антисемитские картины вызвали скандал на выставке академии художеств Великобритании

Королевская академия художеств Великобритании сняла с экспозиции летней выставки две картины, на которых проводилась параллель между Израилем и нацистами. В то же время третья картина, также вызвавшая возмущение, осталась выставленной.

Оставлена картина Майкла Сэндла, названная "Массовая резня беззащитных женщин и детей Газы – не метод дерадикализации Газы". можно увидеть безликого пилота самолета, на котором изображена звезда Давида, на фоне бесконечного числа мертвых, завернутых в мешки. Указана цена: 17000 фунтов.

Автором одного из снятых "произведений искусства" назван 16-летний Энди. Оно называется "Конфликт" и изображает женщин в мусульманской одежде, пытающихся укрыться от Будды, на котором нарисована свастика. "Конфликт в Газе очень похож на нацистские и китайские репрессии", – объяснил композицию автор.

Еще одно снятое произведение – фотография девушки, укрывшейся за транспарантом: "Евреи. Остановите геноцид палестинцев. Не от нашего имени". Представители еврейской общины отметили, что подобное творчество подпитывает антисемитизм и насилие в отношении евреев, отмечает The Jewish Chronicle.