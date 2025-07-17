Умер кинорежиссер Юрий Кара, постановщик "Воров в законе" и "Мастера и Маргариты"

В Ялте на 71-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер Юрий Кара. Причиной смерти стал инфаркт.

Кара родился 12 ноября 1954 года. Учился во ВГИКе. Первый же его фильм – дипломная работа 1987 года "Завтра была война" по повести Бориса Васильева, вызвал огромный резонанс.

Другие известные фильмы Кары – "Воры в законе" 1988 года, "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", снятые годом позже, "Мастер и Маргарита" 1994 года.