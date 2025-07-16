Ноа Кирел даст специальный концерт для сбора средств в поддержку Мати Каспи

Певица Ноа Кирел объявила о том, что 24 июля выступит в тель-авивском парке а-Яркон со специальным концертом, все доходы от которого пойдут на оплату лечения знаменитого израильского музыканта Мати Каспи от рака.

Напомним, 14 июля Каспи выступил с заявлением, в котором описал всю тяжесть своего состояния, а также объявил сбор средств на лекарства и медицинские процедуры.

По словам Кирел, её взволновал пост артиста, и она осознала, как именно может максимально эффективно внести вклад в его фандрайзинг. "Вместе с моей потрясающей командой мы смогли организовать мероприятие в кратчайшие сроки, – написала она соцсетях, подтвердив дату концерта. – Нас гнало вперёд ощущение, что мы делаем благое дело и можем отблагодарить выдающегося музыканта".