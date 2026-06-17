Украинский фильм о Майдане и сирийская лента о пропавших без вести получили награды Sheffield DocFest

Британский фестиваль документального кино Sheffield DocFest, один из ведущих мировых форумов неигрового кино, объявил лауреатов 2026 года. Специального упоминания в международной категории удостоился украинский документальный фильм "Машина времени Майдан" (Time Machine Maidan) режиссеров Романа Любого и Владимира Тыхого. Судьи высоко оценили использование архивных материалов и глубокое исследование темы сопротивления во время одного из ключевых моментов украинской истории.

Главную награду международного конкурса и автоматическую квалификацию на премию "Оскар" получил фильм "Грязная" (Filthy / Sucia – Per què no vas fer res?) режиссеров Барбары Местансы и Марка Пухоляра. Картина рассказывает историю самой Местансы – актрисы, пережившей сексуальное насилие. Вместо того чтобы молчать, она превратила свой опыт в театральную постановку и одновременно на протяжении нескольких лет добивалась справедливости. Жюри отметило, что фильм превращает личную травму в общественный разговор о вине, стыде, власти и механизмах, поддерживающих насилие.

В категории короткометражных фильмов победу одержал сирийский документальный фильм "Может быть, завтра" (Maybe Tomorrow) режиссеров Ваад Аль-Катиб и Вафы Мустафы. Лента рассказывает о поисках отца Мустафы, пропавшего во времена режима Башара Асада, и затрагивает судьбы тысяч сирийцев, пропавших без вести в годы правления Асада. Картина Мустафы таким образом получает право подавать заявку на участие в гонке за "Оскар".