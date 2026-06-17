Шон Пенн снимет фильм о штурме Капитолия с Брэдли Купером в главной роли

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн готовится снять фильм о полицейском, который во время штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года находился в эпицентре событий. По данным Variety, главную роль в проекте может исполнить Брэдли Купер.

Источники издания утверждают, что картина будет сфокусируется прежде всего на личной истории офицера, а не на самом штурме Капитолия. Такой подход, вероятно, позволит создателям избежать политических споров вокруг одной из самых обсуждаемых тем современной американской политики.

Проект разрабатывается студией Warner Bros., однако его дальнейшее развитие может зависеть от недавних корпоративных изменений в индустрии. В частности, на производство потенциально способно повлиять приобретение компании корпорацией Paramount.

Внимание к проекту также связано с политическим курсом нового руководства Paramount. Председатель компании Дэвид Эллисон ранее предпринял ряд шагов, которые СМИ расценили как стремление наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Среди них – изменение редакционной политики CBS Evening News в сторону более благожелательного освещения президента.

На фоне этих изменений программа столкнулась с падением аудитории и зафиксировала один из самых низких показателей просмотров в своей истории. Дополнительное внимание привлекло и участие сети в освещении турнира UFC Freedom 250, прошедшего в Белом доме, что многие наблюдатели сочли свидетельством тесных связей компании с администрацией Трампа.