Netflix приобрел права на показ двух новых сезонов мультсериала "Маша и Медведь"

Netflix приобрел права на два новых сезона мультсериала "Маша и Медведь" и продлил лицензию на показ предыдущих серий более чем в 100 странах. Об этом сообщает RT. Среди стран, где доступен мультфильм, – США, Канада, Франция, Португалия, Индия, Япония и государства Латинской Америки.

"Маша и Медведь" остается одним из самых популярных анимационных проектов в мире, собирая миллиарды просмотров. Русскоязычный YouTube-канал мультсериала насчитывает свыше 60 миллионов подписчиков.