Британский ведущий Джереми Кларксон сообщил о борьбе с агрессивной формой рака

Британский телеведущий и автор программы Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что у него диагностирован рак простаты. О своем состоянии он сообщил в заключительных эпизодах пятого сезона шоу "Ферма Кларксона".

В одном из выпусков Кларксон признался своим коллегам Чарли Айрленду и Калебу Куперу, что узнал о диагнозе еще в мае. По его словам, врачи обнаружили агрессивную форму рака, однако заболевание удалось выявить на ранней стадии.

Телеведущий рассказал, что прошел биопсию и надеялся завершить сезон сбора урожая до начала лечения, однако медицинское вмешательство пришлось назначить в разгар работ на ферме. В ближайшие недели ему предстоит операция и последующее восстановление.

Несмотря на серьезность диагноза, Кларксон сохраняет оптимизм. После лечения он планирует пройти дополнительные обследования, чтобы оценить результаты терапии.

В финале сезона ведущий появился в больнице и отметил символичность ситуации: съемки пятого сезона начинались с его пребывания на больничной койке и завершились там же. Он также признался, что часть лечения сопровождалась осложнениями.

Обращаясь к зрителям, Кларксон сказал, что надеется вернуться к работе над шестым сезоном шоу, если лечение пройдет успешно.

"Если все закончится хорошо, увидимся в шестом сезоне. Если нет – не увидимся", – заявил телеведущий.

Пятый сезон "Ферма Кларксона" завершается его словами: "Берегите себя".