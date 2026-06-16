Аудиоверсия "Гарри Поттера" на иврите в исполнении Арика Айнштейна впервые вышла в цифровом формате

Легендарная аудиозапись книги "Гарри Поттер и философский камень", которую озвучил израильский музыкант и актер Арик Айнштейн, впервые стала доступна в цифровом формате.

Запись была создана более двух десятилетий назад и распространялась на восьми компакт-дисках. Со временем издание исчезло из продажи и превратилось в редкий коллекционный экземпляр, который пользовался большим спросом среди поклонников Айнштейна и серии о Гарри Поттере.

Теперь аудиокнига продолжительностью около восьми часов доступна эксклюзивно на платформе "Иврит".

Для многих израильтян запись давно приобрела культовый статус благодаря голосу Айнштейна – одного из самых любимых и узнаваемых артистов в истории страны. Именно его исполнение сделало аудиоверсию первой книги Джоан Роулинг особенным культурным явлением, которое сохранилось в памяти целого поколения слушателей.