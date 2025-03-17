В возрасте 43 лет умерла актриса Эмили Декенн

Во Франции в возрасте 43 лет скончалась известная бельгийская актриса Эмили Декенн. Причиной смерти названо онкологическое заболевание.

В 2023 году Эмили диагностировали рак эндокринной системы. После лечения наступила ремиссия. Но в 2024 году у актрисы была обнаружена злокачественная опухоль надпочечника, сообщает агентство AFP. Она скончалась 16 марта в Вильжюифе (Валь-де-Марн, Франция).

Эмили Декенн родилась в городке Белёй, в бельгийской провинции Эно, 29 августа 1981 года. С 13 лет в актерской профессии. В 1999 году 17-летняя Эмили сыграла главную роль в драме братьев Дарденн "Розетта". Фильм был удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, а Декенн получила приз как лучшая актриса. В общей сложности, за четверть века в кино Эмили успела сыграть примерно в 30 фильмах.

У нее осталась взрослая дочь. Была замужем за комиком Мишелем Ферраччи.