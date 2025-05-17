Умерла поэтесса Лада Пузыревская

Умерла известная новосибирская поэтесса Лада Пузыревская. Ей было 56 лет. О ее смерти в своем Facebook сообщила Ольга Аникина, написав: "Сегодня утром умерла Лада Пузыревская, замечательный поэт. Человек, который хотел спасти всех, до кого дотянется рука – спасти, помочь и согреть. Страшно больно".

Лада Пузыревская родилась в Новосибирске. В 1995 году окончила факультет менеджмента Новосибирской Государственной Академии экономики и управления. Автор трех книг: "Маэстро полуправды невсерьез" (2004, Новосибирск) "время delete" (2009, Санкт-Петербург), "Последний десант" (2010, Таганрог).

Публиковалась в журналах "Сибирские огни", "Новосибирск", "Нева", "Эдита" (Германия), "Камертон" (Иерусалим), в различных сборниках и альманахах. Была лауреатом Григорьевской премии за 2016 год.

Воспитывала дочь.