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Культура

Юваль Рафаэль провела свою первую репетицию накануне финала "Евровидения"

"Евровидение-2025"
время публикации: 16 мая 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 15:35
Юваль Рафаэль провела свою первую репетицию накануне финала "Евровидения"
Yonatan Sindel/Flash90

Представительница Израиля Юваль Рафаэль провела свою первую репетицию накануне финала "Евровидения-2025".

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Репетиция включала в себя традиционный "парад флагов"; Юваль, на плечи которого был накинут флаг Израиля, удостоилась аплодисментов иностранных журналистов.

Вечером израильская певица примет участие в репетиции, которая будет проходить в присутствии зрителей.

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Юваль Рафаэль вышла в финал "Евровидения"