Юваль Рафаэль провела свою первую репетицию накануне финала "Евровидения"
время публикации: 16 мая 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 15:35
Представительница Израиля Юваль Рафаэль провела свою первую репетицию накануне финала "Евровидения-2025".
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Репетиция включала в себя традиционный "парад флагов"; Юваль, на плечи которого был накинут флаг Израиля, удостоилась аплодисментов иностранных журналистов.
Вечером израильская певица примет участие в репетиции, которая будет проходить в присутствии зрителей.
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