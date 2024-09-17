После года реставрации "Радужный портрет" королевы-девственницы вернулся домой

В Хартфордшире завершена реставрация одного из самых загадочных изображений королевы Елизаветы I – знаменитого "Радужного портрета". Картина вернулась на своё историческое место в Мраморном зале Хэтфилд-Хауса после более чем года тщательной консервации и анализа.

Изображение королевы Елизаветы I, держащей радугу вместо традиционного скипетра, привлекает внимание историков своей символикой и необычными деталями. Например, часть одежды королевы разрисована реалистичными ушами, глазами и губами. На картине можно заметить латинскую надпись "Non sine sole iris", что означает "Нет радуги без солнца", – фраза, которая вызывает множество толкований у исследователей.

Предполагается, что портрет был создан в начале XVII века, в стиле позднего Ренессанса, и впервые выставлен в этом доме в 1611 году.

"Этот портрет является центральным экспонатом нашей коллекции, и его утрата на время реставрации ощущалась всеми. Дом снова ощущается целостным", – заявила Ваннис Джонс Рахи, глава архивов и коллекций Хэтфилд-хауса.

Работы по восстановлению картины проводились под руководством реставратора Николь Райдер. Процесс включал полное очищение полотна, устранение мелких повреждений, рентгенографию и анализ пигментов.

"Радужный портрет" был снят с экспозиции в 2022 году и отправлен на две выставки в США. В июне 2023 года его передали Институту Курто для детального изучения. Считается, что это одно из последних изображений королевы, созданное при её жизни или вскоре после смерти в 1603 году.

Точная личность художника остаётся неизвестной, хотя картина приписывается нескольким мастерам, включая Федерико Цуккаро и Николаса Хиллиарда. Наиболее вероятными авторами называют Маркуса Герартса Младшего и Джона де Крица.

Сама Ваннис Джонс Рахи отметила: "Портрет полон символизма, который можно интерпретировать по-разному, и реставрация позволила нам увидеть некоторые элементы, которые долгое время оставались скрытыми".

Подробности того, что именно было обнаружено, обещают раскрыть на специальном мероприятии, запланированном на 20 сентября.