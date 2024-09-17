"Я не хочу забывать" – работы израильских художников из французской коллекции, выставка в Тель-Авиве

17 сентября в Тель-Авивском музее искусств открывается выставка "Я не хочу забывать", посвящённая годовщине трагедии 7 октября 2023 года. Выставка состоит из работ израильских художников, которые нашёл и купил французский коллекционер Артур, чтобы бороться с отрицанием событий чёрной субботы в мире.

Репортаж Татьяны Савин.

Выставка расположена в новом крыле Тель-Авивского музея искусств. Она экспонируется в полутёмном помещении, чтобы подчеркнуть ту темноту, в которую погрузился мир. Каждая работа освещена максимально подходящим для неё светом. Подсветка очень грамотная. Работы говорят каждая за себя, но свет сверху не мешает их увидеть.

Кроме большого количества разноформатных произведений на выставке показывается фильм, где каждый художник рассказывает, как он пришёл к той работе, представленной на выставке. Оснат Бен-Дов, например, как раз открывала выставку в галерее кибуца Беэри, выставка сгорела вместе с галереей. Рони Тахарлев писала портрет, но жёлтая ленточка, символ требования вернуть заложников, добавился почти сам, на картине он как удавка, ведь нам всем тяжело дышать.

Название выставки взято из названия работы художника Нира Хода "Я не хочу тебя забывать" (работа представлена на выставке).

Артур (Артур Жак Эссебаг) – известная медийная личность во Франции, был потрясён и подавлен реакцией французского общества на трагедию 7 октября. Он проснулся в мире, где у него требовали доказательств сексуального насилия и предоставления всех отрезанных голов младенцев, и тогда он стал бороться с возрождённым антисемитизмом на всех своих платформах.

А потом решил поддержать израильских художников и создать коллекцию работ, созданных после седьмого октября. Так зародился проект, на данный момент представленный в виде выставки, в которой участвуют самые известные израильские художники.

Артур решил не выбирать работы сам, но дать каждому художнику или художнице выбрать наиболее подходящее моменту полотно, видео-холст, скульптуру или инсталляцию.

Все работы из коллекции Артура и Маравы Эссебаг.

Артур Жак Эссебаг: родился в Касабланке в 1966 году, один известных деятелей средств массовой информации Франции. Успешный телеведущий и продюсер. Среди прочего получил награду "Открытие года" за свое шоу "Дети телевидения" и основал Satisfaction Group, одну из ведущих продюсерских компаний во Франции. С 7 октября Артур распространяет произраильские послания на всех своих медиа-платформах, а также создает фильмы и контент, повышающие осведомленность о растущем антисемитизме в мире.

Марава Галантер родилась на Таити в 1979 году. Певица, актриса, теле- и радиоведущая и модель, работавшая с самыми известными фотографами и дизайнерами, такими как Питер Линдберг и Карл Лагерфельд. Вела популярные ток-шоу о музыке, моде, дизайне и экологии, снималась в кино и сериалах как актриса. Как певица она выпустила успешный альбом и гастролировала по Европе со своей группой Les Parisiennes. Также является активным общественным деятелем и послом Федерации защиты окружающей среды (FAPE) во Французской Полинезии.

Художники и художницы: Шай Азулай, Яэль Бартана, Матан Бен Кнаан, Оснат Бен Дов, Ифат Бецалель, Мириам Кабесса, Ципи Гева, Михаль Хельфман, Асаф Хинден, Нир Ход, Исраэль Кабала, Мерав Камель и Халиль Балабин, Габриэль Класмер, Сигалит Ландау, Ади Нес, Михаль Ровнер, Гидеон Рубин, Ханна Сахар, Иехудит Саспортас, Малахи Сган-Коэн, Рони Тахарлев, Лихи Турджеман, Тигист Йосеф Рон, Гай Загурски.

Куратор выставки: Мари Шек. Ассистентка куратора: Анат Пелед

Выставка продлится до 14 декабря 2024 года

Часы работы музея

Воскресенье, понедельник – выходной

Вторник – 10:00-21:00

Среда – 10:00-18:00

Четверг – 10:00-21:00

Пятница – 10:00-14:00

Суббота – 10:00-18:00