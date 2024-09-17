Совместная песня Ноги Эрез и Эден бен Закен вошла в саундтрек футбольного симулятора FC 25

Компания EA Sports опубликовала саундтрек к планирующейся к выходу в конце сентября видеоигре FC 25. В него вошли 117 песен, включая и одну израильскую – изданный меньше месяца назад совместный трек Ноги Эрез и Эден бен Закен "Godmother". По соседству с ней – композиции Coldplay, Билли Айлиш, Twenty One Pilots, Джека Уайта, Charli XCX, Kasabian, Disclosure, FKA Twigs и других международных хитмейкеров; некоторые из них публикуются впервые.

EA Sports производит популярные футбольные симуляторы с 1993 года. До 2022 года включительно продукция выпускалась под брендом FIFA. Позже, по истечению лицензионного соглашения с международной футбольной федерацией, игры стали называться FC. FC 25 – вторая игра под новым брендом; в продаже она появится 27 сентября 2024 года.

Нога Эрез и Эден бен Закен становится третьими израильскими артистами, попадающими в саундтрек к футбольным видеоиграм EA Sports: первой была группа Balkan Beat Box в 2017 году с композицией "I Trusted You", вторыми – Garden City Movement и Lola Marsh в 2022-м с песней "Summer Night".