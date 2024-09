Рэпер, продюсер и предприниматель Шон Комбс арестован в Нью-Йорке

Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Суд Манхэттена санкционировал арест рэпера и продюсера Шона Комбса, в разные годы карьеры известного как Puff Daddy, P. Diddy и просто Diddy. Предъявленные ему обвинения пока не обнародованы, но поводом для судебного преследования музыканта наверняка стали подозрения в многочисленных эпизодах сексуального насилия, а также сутенёрстве – расследование этих кейсов длится уже около года. Первой о регулярном физическом и сексуальном насилии со стороны музыканта заявила его бывшая возлюбленная, R&B-певица Кэсси (Кассандра Вентура) – её иск был урегулирован во внесудебном порядке. Позже заявления сходного типа поступили ещё от нескольких женщин, а также от продюсера Родни Джонса и модели Кристал Маккинни.

Адвокат Шона Комбса выразил сожаление по поводу помещения его подопечного под стражу: "Шон "Дидди" Комбс – икона популярной музыки, предприниматель, добившийся всего сам, примерный семьянин и филантроп. Последние 30 лет он тщательно строил бизнес-империю, обожал своих детей и работал на пользу афроамериканского сообщества. Возможно, он не идеальный человек – но и не преступник", – говорится в заявлении представителей музыканта.

Шон Комбс – известный американский продюсер и рэп-исполнитель. В 1990-е он основал лейбл Bad Boy Records – первым же артистом, подписанным на него, оказался Notorious B.I.G., одна из легенд гангста-рэпа. Среди других протеже Комбса в те годы были, в частности, Мэри Джей Блайдж и Usher. В 1997-м Комбс попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный рэп-продюсер года. У него также есть три премии "Грэмми" – в том числе за лучший рэп-альбом ("No Way Out" 1997 года). Помимо музыки, артист занимается ресторанным бизнесом и выпускает собственную линию одежды. После поступивших в его адрес обвинений многие бренды приостановили контракты с Комбсом, а Говардский университет в Вашингтоне отозвал присуждённое ему ранее звание почётного доктора.