Фильм бежавшего из Ирана режиссера Мохаммада Расулофа откроет Хайфский кинофестиваль

Фильмом открытия 40-го международного кинофестиваля в Хайфе стала картина иранского режиссера Мохаммада Расулофа "Семя священной смоковницы". Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале в мае этого года, фильм получил спецприз жюри и приз критиков. Накануне Канн иранские власти пытались заставить Расулофа отказаться от европейской премьеры фильма, приговорив его к тюремному заключению и порке. Однако незадолго до фестиваля режиссеру удалось тайно бежать из Ирана в Европу и даже представить фильм в Каннах. Фильм "Семя священной смоковницы" выбран кандидатом на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от Германии. Это стало возможным, поскольку Расулоф является резидентом страны, и немецкие продюсеры участвовали в производстве фильма.

Главный герой фильма Расулофа – судья революционного суда Тегерана, который получает повышение по службе. Его жена и две дочери вынуждены подчиняться определенному регламенту поведения, однако дочери поддерживают разгорающиеся протесты против власти аятолл. Конфликт разрастается, когда судья обнаруживает, что его табельный пистолет был похищен.

Объявлен также список фильмов конкурсной программы израильского кино, в которой участвуют и художественные, и документальные ленты. Всего в конкурсе тринадцать фильмов среди которых семь игровых и шесть документальных. Одна из самых ожидаемых премьер фестиваля – картина Дани Розенберга "О собаках и людях", рассказывающая о событиях 7 октября. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре и получила позитивные отзывы критиков.

Также в списке фильм Даны Моден "Собственность" по графическому роману Руты Моден, который рассказывает о путешествии в Польшу бабушки, пережившей Холокост, и внучки. Изначально они собирались попытаться вернуть утраченное семейное имущество, но навязчивые польские родственники и неожиданно настигший внучку роман меняют планы. Еще один ожидаемый фильм программы – "День в Амстердаме" постановщицы Рони Кейдар. Случайная встреча британки Зои, сбежавшей с похорон матери, и израильтянки Рут, сбежавшей со свадьбы, изменит их жизнь. Еще одна лента в жанре роуд-муви в конкурсе фестиваля – "Недвижимость" Анат Мельц. В центре сюжета молодая пара, которая накануне рождения ребенка решает купить жилье в Хайфе и отправляется смотреть квартиры. Это однодневное путешествие по домам разных людей изменит их собственное представление о доме. В конкурсе также представлен фильм-номинант на премию "Офир" "Девочки, как мы" Ли Гилат, рассказывающий о непростых отношениях ученицы школы для неблагополучных подростков и солдата, который работает в этой школе инструктором. И картина Софи Артус "Халиса" – драма о бездетной медсестре, работающей в центре матери и ребенка. Когда к ней за помощью обращается молодая мать Аня, вся нерастраченная любовь Сары наконец найдет применение. Еще один художественный фильм в конкурсе – картина Тома Шовала "Жизнь без прикрытия", главная героиня которого ищет своего исчезнувшего опекуна.

В программе документальная лента Яира Кедара "Outside. Фрейд" о знаменитом психоаналитике и картина "Последний приговор Кафке" Элирана Переда о борьбе за рукописи писателя, исследование нездоровых отношений между психоаналитиком и пациентками "Письмо без адреса" Яэль Шахар и Шарон Яиш, документальный фильм "Винт, которого мне не хватает" Ницана Таля о художнике в кругосветном путешествии, лента "Бесплатный аборт" о сложностях, через которые приходится проходить израильским женщинам, добиваясь аборта, а также документальный байопик "Добрые дни" о знаменитом израильском актере Зеэве Ревахе.