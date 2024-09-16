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Культура

"Офир": лучшим драматическим фильмом признана картина "Подойди ближе"

время публикации: 16 сентября 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 21:52
"Офир": лучшим драматическим фильмом признана картина "Подойди ближе"
AP Photo/Francois Mori

В Тель-Авиве состоялась церемония награждения премией израильской академии кино "Офир". Главный приз достался дебютной ленте Том Нешер "Подойди ближе". По традиции, фильм, признанный лучшим в этой номинации, будет представлять Израиль на премии Американской киноакадемии "Оскар". 17 декабря станет известно, прошла ли картина Том Нешер отборочный тур и попала ли в номинанты категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Всего картина Том Нешер получила четыре премии "Офир", в том числе в категории "Лучший режиссер". Также награду за роль в фильме получила Лия Алалуф. Награда за лучшую мужскую роль досталась Шади Мараю в фильме "Ид".

Приз в категории "Лучший короткометражный художественный фильм" получила картина режиссера Яава Винера, погибшего во время резни в Кфар Газа, "Дитя". Получать приз на церемонию приехала вдова Яава Ши-Ли Вайнер. Награда за лучшую мужскую роль досталась Шади Мараю, исполнителю главной роли в фильме "Ийяд".

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