Роман "Дорога в Абу-Кабир" Яши Хайна. Интервью с автором

Яша Хайн – израильский поэт и прозаик. Печатался в ведущих газетах, журналах и антологиях Израиля, России, Великобритании. В 2019 году стал лауреатом международной премии Франца Кафки, конкурса РосКон. В 2022 году его книга А Soldier Without a Country входила в список бестселлеров на сайте Amazon в категории короткий роман. Проза Яши Хайна переведена на английский и иврит, её читают в 12 странах мира.

Яша – как вы представляетесь при встрече: поэт, прозаик, инженер-электрик, бизнесмен? Вы ведь в прошлом занимали высокие должности в электроэнергетике Израиля.

До недавнего времени называл себя инженером, пока один из приятелей не удивился, услышав меня, и не поправил: "Ты же пишешь стихи и прозу, так и представляйся мастером слова". "Мастер слова" мне показалось нескромно, но с тех пор представляюсь писателем, хотя к этому статусу надо ещё привыкнуть.

Почему писателем, а не поэтом? Даже в начале вашего романа написали в шутливой форме, что "дружелюбный читатель должен оценить и деликатность автора, который не донимает его стихотворениями собственного сочинения".

Это, конечно, самоирония. А если порассуждать о соотношении поэзии и прозы во мне, то, по характеру я поэт, так как ленив и предпочитаю на одном листе бумаге выразить свои чувства и мысли. По складу ума я скорее прозаик, так как люблю многоплановые истории, в которых автору удобно спрятаться за спинами главных героев, не выдавая, слишком явно, своих предпочтений. Если сравнивать литературу с живописью, то стих – это этюд, мимолётность, которую не уловишь прозой, а роман – это картина маслом, где существуют более сложные полифонические мотивы, многогранность и многослойность.

Страничка автора "Дорога в Абу-Кабир"

Расскажите, как вы сами определяете жанр своего романа? Ведь в нём много автобиографических, реалистических сцен, наряду с явным вымыслом и мистикой?

В предисловии я совершенно недвусмысленно уведомляю читателей, что эта книга не является автобиографией, и что большинство совпадений случайно. "Неслучайные совпадения происходят по причине победы непроизвольных ассоциаций вредного и неуправляемого подсознания писателя над его ответственным и рассудительным сознанием", – это, конечно ещё одно моё ироническое обращение к читателю.

С другой стороны, писатели, как бы ни старались отдалить свою личность от рассказчика или от главного героя, вряд ли на это способны. Здесь, мне хотелось бы процитировать нашу замечательную еврейскую поэтессу Рахель Блувштейн, которая писала: "Лишь о себе рассказать умела".

В итоге, мы все рассказываем о себе, только различным способом. Я, думаю, что сказка прекраснее действительности, и, что образ человека в этой сказке намного богаче и интереснее, чем человек в реальности. Например, появление мистической спины в разных частях романа, символизирует прошлое героя, намекает на возможность спрятаться от роковой судьбы за спасительной чужой спиной.

Однако, мне кажется, что когда вы говорите и пишите о том, что роман не является автобиографией, вы лукавите. Детали вашей биографии известны многим в Израиле: то, что вы были ведущим специалистом и топ-менеджером в израильской энергетике, и то, что были замешаны в международном коррупционном скандале, и то, что уже отсидели в тюрьме, заплатили свой долг обществу и вернулись на свободу. Откуда такие колоритные детали тюремной жизни Израиля, откуда такое знание корпоративных интриг на самом высоком уровне, а также непосредственные впечатления от встреч со многими премьер-министрами нашей страны? Если это не автобиография, то что же это, о чём же повествует ваш роман?

Вы сейчас говорили о некоторых деталях сюжета, которые возможно важны читателю, но мне, как писателю, менее существенны. Я бы сказал, что в романе поднимаются более глубокие проблемы: вопросы морали, совести и норм поведения в современном международном бизнесе, коммуникация с собственной душой и способы борьбы со страхом в экстремальных ситуациях, вопросы любви и верности.

И конечно – еврейский вопрос в Советском Союзе и в Израиле; эпиграф к роману Марины Цветаевой – "…Жизнь, это место, где жить нельзя: еврейский квартал…" – выбран не случайно. И об этом тоже мой роман – о "еврейском квартале", о жизни в нём. У меня, конечно, нет "правильных решений" всех упомянутых проблем, но, по-моему, главная задача писателя, – это ставить неожиданные вопросы, такие, чтобы учащалось сердцебиение. Отвечать на них, на эти вопросы – совсем не обязательно. Читатели достаточно умны, чтобы разобраться во всём, иногда даже лучше самого автора.

Яша – в вашем романе вы прыгаете во времени на десятки лет и каждая глава обрывается на самом интересном месте.

Эту технику я уже использовал в повести "Носке – гражданин Латвии", и, насколько я понял, она понравилась и критикам, и читателям. В процессе мышления мы ведь тоже гуляем по времени, иногда заскакивая на пару мгновений в прошлое, а затем возвращаемся в настоящее или улетаем в воображаемое будущее. К тому же, я считаю, что подспудный смысл романа надо познавать постепенно, как бы настраивая бинокль, пока туман постепенно не рассеется, и пока в конце концов весь пазл не соберётся в единую картину. Но только в самом конце, в финальном аккорде, чтобы загадка существовала до последней строчки произведения.

Да, концовка вашего романа совершенно неожиданная... И последний вопрос – где можно приобрести и прочитать ваш роман "Дорога в Абу-Кабир"?

Книгу можно приобрести:

В магазине издательства Книга Сефер в Кфар-Сабе (тел. 050-2423452),

В Хайфе в магазине Polonskybooks (тел. 055-9682416),

В магазине Бабель. Книги. Хайфа, (тел. 053-5533105),

В Тель-Авиве в магазине Бабель. Книги. Тель-Авив. (тел. 058-7980909)

Электронные книги можно купить на всех сайтах, написав "Дорога в Абу-Кабир" Яша Хайн. В крайнем случае всегда можно обратиться и ко мне – Facebook Yasha Hain.

Публикуется на правах рекламы